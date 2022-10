Mediobanca, ricavi e utile netto in crescita

Mediobanca chiude il primo trimestre dell'esercizio 2022/2023 (ovvero il periodo al 30 settembre 2022) con un utile netto di 262,6 milioni (in linea con i 261,9 milioni dello scorso anno, ed in netta crescita rispetto ai 191 milioni del trimestre precedente, cui corrisponde un Rote del 12% e un Eps trimestrale pari a €0,31 (+5% a/a).

I ricavi raggiungono nuovi massimi storici (+7,2%, da 706,4 a 757,1 milioni), mentre si mantengono elevate l’efficienza (indice costi/ricavi migliorato al 42,5%), la qualità del credito (gross Npl ratio al 2,5%, overlays intatti a circa 300 milioni) e la dotazione patrimoniale (CET1 al 15,1%; Fully Loaded al 14,0%5).

La performance commerciale è stata robusta in tutti i segmenti di attività: l’erogato Consumer salda a 1,9 miliardi, l’attività large corporate è stata vivace sia nel comparto lending (2,2 miliardi di erogato), che nei servizi di advisory e di capital market Solutions per la clientela; il wealth management ha visto afflussi di masse qualificate (Aum/Aua) per circa 1,3 miliardi riuscendo così ad assorbire l’effetto mercato negativo, peraltro contenuto a circa -0,5 miliardi.

La crescita dei ricavi (+7,2%, da 706,4 a 757 milioni) risulta migliore delle attese e mostra il seguente andamento:

Il margine di interesse si avvicina alla soglia dei 400 milioni (396,3 milioni, +10,6% a/a; +6,5% t/t) favorito dall’andamento dei tassi di mercato, dall’incremento dei volumi di impiego e dalla tenuta della raccolta wealth management a tassi contenuti; nel dettaglio il consumer sale a 243,2 milioni (+7,5% a/a e +3,3% t/t) favorito dai volumi e da un veloce adeguamento dei rendimenti che è andato ad assorbire buona parte dell’incremento dei costi di copertura e di raccolta; il wealth management salda a 84 milioni (+14% a/a e +11% t/t) favorito dalla stabilità nei volumi e nel costo dei depositi e dai maggiori volumi creditizi. La Tesoreria migliora il passivo (da –22,7 a -16,4 milioni) fattorizzando i maggiori rendimenti di liquidità e titoli del banking book a fronte di un costo della raccolta che resta sotto controllo. Il contributo del corporate and investment banking cresce a 66,8 milioni (+10,6% a/a; +7,8% t/t) principalmente per i maggiori impieghi corporate;

Le commissioni nette salgono da 202,7 a 210 milioni (+3,6% a/a; +2% t/t) con un contributo wealth management in netta crescita (+17,1% a/a, da 95,9 a 112,3 milioni) favorito dai maggiori volumi (componente ricorrente: +12,2% a/a, da 93,5 a 104,9 milioni; stabile su base trimestrale) e dall’intensa attività di collocamento, concentrata su obbligazioni e titoli strutturati (+22% a/a, da 15 a 19 milioni circa; +55% t/t).

In lieve controtendenza il corporate and investment banking (-10% a/a, da 76,3 a 68,7 milioni; stabile su base trimestrale) pur registrando un’ottima performance di mid corporate (quasi triplicato, da 5,5 a 14,6 milioni) e lending (+47% a/a, da 17 a 25 milioni); in rallentamento il capital markets (commissioni Ecm pressoché azzerate), stabile l’apporto dell’advisory, che conferma il brillante andamento dello scorso anno; proventi da tesoreria saldano a 64,6 milioni (+29,2% a/a; più che raddoppiati rispetto allo scorso trimestre) equamente distribuiti tra attività cliente (30,6 milioni) e portafoglio proprietario (28,1 milioni). La crescita dell’attività con la clientela rispetto allo scorso anno (+33,7%) riguarda in particolare il comparto fixed income (+61,5%, a 10,7 milioni) a fronte di un risultato dell’azionario che conferma l’ottima performance (19,5 milioni). Nei primi 3 mesi dell’esercizio l’apporto del trading book salda a 24,2 milioni compensando la pressoché assenza di realizzi sui titoli del banking book (8,7 milioni lo scorso anno);

Il risultato dell’attività assicurativa ex Assicurazioni Generali chiude a 86,6 milioni, in lieve calo rispetto allo scorso anno (95,1 milioni) ed al trimestre precedente (93,3 milioni); il contributo delle altre società valorizzate con l’equity method è pressoché nullo.