Regolamento emittenti: Consob avvia la consultazione pubblica sulle modifiche

La Commissione ha avviato una consultazione sulle proposte di modifiche al Regolamento emittenti finalizzate all'adeguamento alla Direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la Direttiva 2009/65/CE (Direttiva Ucits) per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e al Regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il Regolamento (Ue) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) e di non Oicvm o vendono quote di tali prodotti.

In base al quadro europeo di riferimento, delineato dalla Direttiva (Ue) 2021/2261 e dal Regolamento (Ue) 2021/2259, dal 1° gennaio 2023:

per le offerte rivolte agli investitori retail, i gestori di Oicvm e di Fondi di investimento alternativi (Fia) aperti redigono, oltre al prospetto, il Key Information Document o Kid, redatto ai sensi della disciplina europea in tema di Priips e non sono più tenuti alla redazione del Key Investor Information Document o Kiid, previsto dalla Direttiva Ucits;

con riferimento alle offerte rivolte agli investitori non al dettaglio, i gestori di Oicvm, oltre al prospetto, devono continuare a redigere il Kiid, ai sensi della Direttiva Ucits, a meno che non scelgano di redigere il Kid.

Le modifiche al Regolamento emittenti che si sottopongono a consultazione mirano ad adeguare nelle aree rimesse alla regolamentazione della Consob la normativa di rango secondario al quadro di riferimento europeo.

Le modifiche riguardano principalmente i seguenti aspetti della disciplina concernente la commercializzazione di quote o azioni di Oicr:

a) la commercializzazione di Oicvm sia italiani che UE;

b) la commercializzazione di Fia;

c) il prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di Oicvm italiani e di Fia aperti italiani e Ue.

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla commercializzazione di Oicvm sia italiani che Ue, le modifiche hanno la finalità, tra l'altro, di:

riconoscere al gestore la possibilità di scegliere, in presenza di un'offerta di Oicvm italiani rivolta agli investitori qualificati, se redigere il Kiid o il Kid;

affiancare alla disciplina attualmente prevista per il Kiid gli opportuni rinvii alla normativa europea, direttamente applicabile, relativa al contenuto, alla pubblicazione, alla consegna, al riesame e alla revisione del Kid;

prevedere che l'obbligo di comunicazione alla Consob della documentazione d'offerta, prima dell'avvio della stessa, si intende assolto con il deposito del prospetto, del Kid o del Kiid;

coordinare la disciplina sulla procedura di notifica prevista per l'offerta in Italia di Oicvm UE con l'obbligo di redazione del Kid o con la possibilità, in relazione alle offerte ad investitori qualificati, di redigere il Kid in luogo del Kiid.

Relativamente ai Fia, le modifiche che si sottopongono a consultazione derivano principalmente dalla circostanza secondo cui, in relazione alle offerte di Fia aperti rivolte agli investitori al dettaglio, dal 1° gennaio 2023, l'obbligo di redigere il Kid sostituirà l'obbligo di redazione del Kiid. Per le offerte di Fia chiusi destinate agli investitori al dettaglio, i gestori sono tenuti alla redazione del Kid dal 1° gennaio 2018.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire alla Consob entro il 7 novembre 2022 online per il tramite del Sipe (Sistema Integrato per l'esterno).