Fomc di novembre: si va verso il quarto rialzo consecutivo dei tassi

In attesa della riunione di dicembre, quando è previsto l'aggiornamento della sintesi delle proiezioni economiche, la Fed potrebbe avviare una riflessione sulle idee di ricalibrazione dei futuri rialzi dei tassi. Ecco perché secondo Christian Scherrmann US economist.

“Sembra che un altro aumento di 75 punti base (bp) del tasso di interesse di riferimento sia praticamente scontato per la riunione della Fed di novembre, che si concluderà il 2 novembre. La grande domanda è cosa farà il Fomc nella riunione di dicembre.

Sebbene la consueta serie di dati economici sia chiaramente a favore di un altro importante rialzo nel mese di novembre, la Fed ha recentemente ricominciato ad affermare che i rialzi dei tassi hanno bisogno di tempo per dispiegare la loro magia. Potrebbe quindi essere il momento giusto per ricalibrare.

Nei mesi di luglio e agosto il mercato ha sperato in una svolta della Fed verso una riduzione dei rialzi dei tassi, ma ciò non è avvenuto e i mercati sono crollati a settembre. Questa volta il mercato non è stato così rapido nel proclamare una svolta della Fed. Riteniamo che al presidente della Fed Powell e ai suoi colleghi vada riconosciuto il merito di aver riallineato le aspettative del mercato. Hanno ribadito con forza il loro mantra di tassi più alti più a lungo, nonostante il probabile costo elevato. Il prossimo compito della Fed, tuttavia, potrebbe rivelarsi un po' più complicato. La Fed deve aprire un percorso verso riduzioni dei tassi di interesse senza sembrare troppo colomba. E in definitiva ha bisogno di quella che potremmo definire una pausa da falco.

Potrebbero esserci alcuni primi segnali di successo in seguito agli aggressivi rialzi dei tassi effettuati finora. I settori dell'economia sensibili ai tassi di interesse, come quello immobiliare, sono in picchiata, alimentando le speranze di un raffreddamento dell'inflazione nei costi degli alloggi, che è uno dei principali motori dell'inflazione complessiva. Inoltre, le aspettative di una moderazione dei prezzi dei beni durevoli sono realistiche. Le scorte rimangono elevate e le interruzioni della catena di approvvigionamento globale si sono attenuate negli ultimi tempi.

In secondo luogo, sembra che l'eccesso di domanda di lavoro si stia raffreddando, mentre l'evidenza aneddotica supporta l'idea che le aziende stiano trattenendo i lavoratori, dato che l'offerta di lavoro rimane limitata. Questo potrebbe portare a una riduzione degli aumenti salariali.

Infine, ha preso piede l'idea che l'economia statunitense entrerà probabilmente in una (lieve) recessione nei prossimi trimestri. Poiché le previsioni della Fed sulla crescita economica per il 2023 sono attualmente relativamente ottimistiche, la Fed potrebbe riformulare la sua prospettiva in una lieve flessione, persino in una recessione, in cui persistono pressioni inflazionistiche. Ciò giustificherebbe la Fed a fare una pausa nei rialzi dei tassi, ma a mantenerli alti per spegnere l'inflazione – e, nel caso in cui fosse necessario, aumentarli ulteriormente.

La Fed potrebbe iniziare a delineare uno scenario di questo tipo, ma molto probabilmente non prima della riunione di dicembre, quando è previsto l'aggiornamento della sintesi delle proiezioni economiche. Per l'imminente riunione di novembre ci aspettiamo una discussione sulle idee di ricalibrazione dei futuri rialzi dei tassi - e il quarto rialzo consecutivo dei tassi di 75 punti base”.