Indagine Acri-Ipsos: il pessimismo generalizzato spinge a lasciare sul conto più risorse

Nel 2022 le preoccupazioni prevalgono sull’ottimismo: i cittadini si portano dietro le dure conseguenze della pandemia, a cui si aggiungono il conflitto in Ucraina, l’aumento aumento del costo dell’energia e le conseguenti ricadute sui prezzi.

Il clima di incertezza che caratterizza l’anno in corso si rispecchia nei risultati dell’indagine Acri-Ipsos, realizzata in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, che ricorre il 31 ottobre.

Dalle risposte ottenute emerge una crescente difficoltà economica per molte famiglie, accompagnata da una più marcata insoddisfazione: a fronte di un 6% che si dichiara molto soddisfatto per la situazione economica, il 17% ritiene di non esserlo affatto, dato in crescita di ben 6 punti percentuali nel 2021.

Guardando al futuro, le previsioni sull’andamento dell’economia personale, locale, nazionale, fino ad arrivare a quella europea e mondiale, spostano l’umore dei cittadini da un marcato ottimismo dello scorso anno (+20 il saldo tra ottimisti pari al 50% e pessimisti pari al 30%) ad un profondo pessimismo dell’anno in corso (-32, 26% ottimisti e 58% pessimisti). Oltre un terzo di essi, inoltre, teme che già nei prossimi 12 mesi sarà molto più difficile risparmiare.

L’inflazione, inoltre, sta riducendo i risparmi cumulati, perché molti cittadini hanno fatto ricorso alle proprie riserve o a prestiti per sostenere i consumi. Si riduce, quindi, la capacità di far fronte con mezzi propri a situazioni di difficoltà: il 39% delle famiglie potrebbe affrontare con serenità una spesa imprevista pari a 10.000 euro, il 75% una di 1.000. Di conseguenza, secondo l’indagine, la capacità di risparmio è percepita come fonte di tranquillità e resta una priorità: più di un terzo (37%) non vive tranquillo se non mette da parte qualche risparmio, che preferisce tenere liquido. Questa situazione induce gli italiani a privilegiare gli investimenti con ricadute nell’immediato (44% vs 36% nel 2021) senza però trascurare il domani che, di fatto, continua a catalizzare le scelte di più della metà (51% vs 62% nel 2021).

In sintesi, la spirale inflazionistica e il decremento del potere d’acquisto delle entrate familiari non portano gli italiani a privilegiare un impiego del denaro diverso dall’accumulo. Paradossalmente, la difficoltà di accumulare risparmi, l’aumento dei prezzi e la perdita di valore del denaro inducono a una crescente propensione verso la liquidità (63% vs 61% nel 2021) come forma di protezione verso l’imprevisto.

Per più di un terzo degli italiani, infatti, l’accumulo di denaro è fine a sé stesso. Tuttavia, nel risparmio e nella possibilità di accumulo, poco meno di due terzi degli italiani intravedono anche la possibilità di progettare il futuro, avendo in mente un arco temporale molto variabile che va da 1-2 anni fino a 10 o più anni.

Lo scorso anno, a fronte della concreta possibilità di ripresa del Paese post Covid, era emersa una maggiore apertura verso gli investimenti e verso gli strumenti finanziari più a rischio da parte di coloro che avevano risparmiato. Tale propensione, quest’anno, si è ridimensionata, riportando il livello di apertura all’investimento a livelli analoghi al 2020.