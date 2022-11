Mps verso la chiusura dell’aumento di capitale

Oggi è l’ultimo giorno utile per esercitare i diritti di opzione per sottoscrivere nuove azioni della banca. Poi inizierà l’asta sulla quota di capitale inoptato sul mercato Euronext Milan, che proseguirà domani 1 novembre e mercoledì 2.

Il 3 novembre, infine, potranno essere esercitati i diritti acquistati durante questa fase. Lo Stato italiano, attraverso il ministero dell’Economia, sottoscriverà pro quota fino a un massimo di 1.605 milioni.

Intanto cresce il numero delle Fondazioni che hanno risposto all’appello del Tesoro per cercare di ridurre l’inoptato,

Le ultime fondazioni di origine bancaria a farsi avanti sono state Cariplo, Compagnia di Sanpaolo, Crt, Cuneo, oltre ad un interesse di Modena e anche di alcune casse previdenziali come l’Enpam.

Il via libera di Fondazioni e casse di previdenza potrebbe consentire una riduzione dell’esborso economico del consorzio di garanzia: alla fine le banche che lo compongono potrebbero accollarsi un centinaio di milioni di capitale inoptato.

La Fondazione CariVerona, guidata da Alessandro Mazzucco, avrebbe invece deciso di non affiancare le fondazioni Compagnia di Sanpaolo e Cariplo, che parteciperanno invece alla ricapitalizzazione con un contributo di 10 milioni di euro ciascuna.

La fondazione Crt dovrebbe mettere sul piatto un contributo di 5 milioni, stando a quanto riportato da Il Messaggero, così come un altro contributo di 5 milioni dovrebbe arrivare da Cariparo.

Ma per capire quale sarà il destino di Rocca Salimbeni occorrerà attendere il 2023. La banca, come da piano industriale dovrebbe infatti tagliare di circa 300 milioni di spese per il personale: con uno scivolo lungo fino a 7 anni, entro la fine di novembre circa 4.150 dipendenti usciranno dal gruppo. A quel punto, dopo la ricapitalizzazione e il taglio dei costi, Mps potrebbe tornare a essere di nuovo attraente per il mercato.