Nuveen rileva Arcmont e dà vita a Nuveen Private Capital

Nuveen, gestore di investimenti dell’American Teachers Insurance and Annuity Association, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Arcmont Asset Management, società europea attiva nel private debt, con 21 miliardi di dollari di capitale impegnato.

L’operazione prevede la costituzione di Nuveen Private Capital, a cui faranno capo sia Arcmont che Churchill Asset Management, società specializzata in private debt e private equity, già in mano a Nuveen. Come spiegato in una nota stampa, le capacità combinate di Arcmont e Churchill daranno vita a un gestore di private debt con più di 60 miliardi di dollari di capitale impegnato. Con oltre 240 professionisti, Nuveen Private Capital affiancherà 600 investitori istituzionali e family office.

Ken Kencel, presidente e ceo di Churchill, e Anthony Fobel, ceo di Arcmont, saranno co-ceo di Nuveen Private Capital e riporteranno a William Huffman, head of Nuveen Equites and Fixed Income, che sarà anche presidente di Nuveen Private Capital.

Sia Arcmont che Churchill continueranno a operare con i rispettivi nomi e marchi, senza alcuna modifica dei propri team o processi d’investimento.

Fondata nel 2011, Arcmont ha raccolto dalla sua nascita più di 26 miliardi di dollari di capitale da oltre 350 investitori e ha impegnato oltre 20 miliardi di dollari in 270 operazioni in tutta Europa. Attualmente conta 100 dipendenti distribuiti in sei uffici in Europa.