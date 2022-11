Addio a Franco Tatò, il più grande manager italiano del Novecento

E' morto a 90 anni Franco Tatò. L'ex manager era ricoverato a San Giovanni Rotondo, in Puglia, dove si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento al cuore. Accanto a lui c'erano la moglie Sonia Raule e la figlia Carolina. Tatò era nato il 12 luglio 1930 a Lodi. Laureato in Filosofia a Pavia, ha proseguito il suo percorso di studi in Germania e ad Harvard. Ha iniziato la sua lunga carriera lavorativa all'Olivetti, quando aveva 24 anni. Successivamente ha lavorato vertice di grandi aziende come Enel e Fininvest.





Se Franco Tatò fosse stato soltanto il più grande manager italiano del Novecento – per competenze, reputazione, versatilità e cosmopolitismo – la sua scomparsa a 90 anni segnerebbe comunque una pagina triste per la storia dell’economia del nostro Paese. Ma in realtà Tatò è stato in sé un pezzo della storia economica italiana, ne è stato un attore di assoluto rilievo, al quale dovremmo essere tutti grati, perché l’impronta che ha saputo imprimere nel sistema è stata ben più profonda di quanto si sappia. Soprattutto in due direzioni, dove la sua personalità ha travalicato di molto i confini propri di un manager, sia pur capo-azienda, per rivestirsi di un ruolo proattivo e protettivo: l’editoria, privata e pubblica; e l’energia.

E’ grazie a Tatò che la Mondadori, dopo la conquista berlusconiana, e la Rcs nella lunga turbolenza seguita alla fase romitiana, sono rimaste saldamente sulla strada della qualità e del rispetto essenziale per gli interessi dei lettori. Ed è grazie a Tatò che l’Enciclopedia Italiana – la Treccani – ha saputo evolvere su piano digitale e resistere all’onda di piena che ha cancellato dal mercato molte realtà comparabili.

Ma quel che va a merito di Franco Tatò, sopra le tante altre benemerenze della sua impareggiabile carriera, è stato il ruolo avuto nella ristrutturazione del sistema elettrico nazionale a cavallo della privatizzazione dell’Enel, che ha gestito mirabilmente, chiamato allo scopo da Prodi. L’Enel “ante-Tatò” era un carrozzone colossale, con 100 mila dipendenti, chiuso nel suo monopolio nazionale, che guadagnava poco. In pochi anni lo Stato ha venduto in più tranche la maggioranza del capitale pur conservandone il controllo, si è quotata a Milano e New York, ha ceduto tre società di generazione creando così un mercato elettrico minimamente concorrenziale, si è rifatta poi avviando l’internazionalizzazione in Spagna, ha fondato Enel green Power, oggi leader delle rinnovabili, ha partorito Terna e la Borsa elettrica (altre due realtà efficientissime), ha sviluppato il nuovo contatore elettronico divenuto uno standard mondiale ed anche Wind, la diversificazione telefonica che gli venne contestata, si è rivelata poi nel tempo un’azienda solida e redditizia.

Sotto la sua gestione l’Enel passò dal miliardo e cento milioni di euro di utile netto dell’ultimo anno prima della sua nomina al quadruplo del 2000: “Lascio una miniera d’oro”, commentò lui, uscendo dall’azienda per aver rifiutato la presidenza poco più che onoraria offertagli da Berlusconi.

Ma chi ha avuto il privilegio di conoscere il volto più privato di Franco Tatò lo ricorderà sempre con emozione e riconoscenza per le altre sue doti, lontane dallo stereotipo rappresentato dal soprannome, “Kaiser Franz”, nato per ironizzare sulla sua profonda cultura tedesca e sul suo stile anche rigido quando le esigenze di gestione aziendale lo richiedevano.

Una cultura sterminata, una sensibilità artistica squisita – musica, poesia, pittura – un grande sapere filosofico, costantemente aggiornato.

Economy Group ha avuto da Franco Tatò il grandissimo onore di pubblicare i suoi articoli, sin dal primo numero del maggio 2017 su Economy e poi anche su Investire, dal gennaio 2019. Due rubriche diversissime, sull’Italia la prima (“Sarò Franco”) e sulla Germania la seconda (“Il germanista”). Un regalo inestimabile che speriamo di aver valorizzato come meritava, e che tutti i nostri lettori hanno sempre apprezzato profondamente, mese dopo mese. Una saggezza da “Grande Maestro” – al riparo da qualsiasi faziosità ma non per questo priva di impeto e di convinzioni appassionate – capace di nutrirsi, fino agli ultimissimi giorni, di quanto di nuovo accadeva nella cronaca e nella cultura come nella politica.

Caro Franco, semplicemente grazie, da tutti noi e dal profondo del cuore. Certamente non abbiamo imparato abbastanza da te. Non sarebbero bastati neanche altri novant’anni.