A settembre Fideuram Ispb torna sul podio per raccolta netta

Secondo i dati Assoreti per il mese di settembre, la classifica relativa alla raccolta netta totale vede il ritorno di Fideuram Ispb in testa (dopo le uscite del mese scorso) con oltre 1,1 miliardi di euro (nonostante una raccolta negativa per 32 milioni nel gestito).

In seconda posizione si colloca Finecobank con flussi netti superiori ai 445 milioni di euro mentre a seguire si posiziona Azimut con oltre 388 milioni di euro.

La rete guidata dal presidente Pietro Giuliani ottiene anche il primato mensile di apporti nel gestito con più di 310 milioni di euro.