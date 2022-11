Nuveen investe nelle foreste sostenibili

Nuveen ha reso disponibile, attraverso un nuovo fondo, un’esposizione mirata sugli investimenti in asset forestali sostenibili, in aree geografiche strategiche, quali Stati Uniti, Cile, Uruguay, Canada, Nuova Zelanda e Australia.

La strategia Nuveen Global Timberland fornisce infatti una soluzione naturale per ridurre le emissioni di carbonio producendo una maggiore quantità di legname con un minor consumo di suolo, riducendo le emissioni attraverso pratiche di gestione operativa più efficienti e catturando e immagazzinando il carbonio nel suolo e negli alberi.

Gli investimenti avranno un obiettivo di rendimento totale netto del 5-7% derivante dalla vendita di legname, terreni, crediti di carbonio, servitù di conservazione e il naturale apprezzamento dei beni, ed un rendimento cedolare annuo del 2-3%.

Martin Davies, head of Nuveen Natural Capital, ha commentato il lancio dichiarando: “Questa strategia offrirà ai clienti l’accesso a risorse forestali di qualità, garantendo al tempo stesso con un focus sulla crescita e sulla sostenibilità degli investimenti. Nell’attuale contesto economico, le caratteristiche intrinseche degli asset reali rendono gli investimenti in Timberland un’interessante opportunità di copertura contro l’inflazione, con protezione dai ribassi durante i diversi cicli economici e rendimenti stabili. Il lancio di questa strategia è l’ultimo sviluppo nella nostra strategia di rafforzamento dell’offerta di real asset, in un momento in cui la domanda degli investitori globali è in forte crescita. Le foreste rappresentano un investimento diretto in capitale naturale. La capacità naturale degli alberi di catturare e immagazzinare il carbonio è una tecnologia comprovata e a basso costo per rimuovere i gas serra dall’atmosfera. Mentre cresce l’impegno alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, il legno rappresenta un materiale sostenibile fondamentale per sostituire l’acciaio e il calcestruzzo, ad alte emissioni di carbonio, nel settore delle costruzioni. Riteniamo che questo sia uno dei molti fattori che rendono il legname al tempo stesso un’interessante opportunità d’investimento per i nostri clienti e una soluzione per la protezione dell’ambiente”.

Il report sulle emissioni di carbonio, realizzato in base al protocollo Ghg e conforme alle linee guida Ipcc, fornirà dati quantitativi sulle emissioni e sull’assorbimento di carbonio, su base assoluta e di intensità, a supporto delle istituzioni nel loro impegno per la decarbonizzazione dei portafogli e nel raggiungimento dei propri obiettivi climatici. Attraverso la misurazione del carbonio forestale, in base ai dati raccolti sul campo e monitorati nel tempo, sarà possibile quantificare gli effetti positivi generati dalla strategia sul clima.

La strategia fa capo a Nuveen Natural Capital, la società di Nuveen specializzata in investimenti legati alla terra, ed è parte della nuova piattaforma Nuveen Real Assets, che riunisce le competenze distintive di Nuveen nei diversi settori: real estate, farmland, infrastrutture, timberland, agroindustria e materie prime in un’unica offerta.