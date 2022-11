Widiba cresce in sette regioni con l'ingresso di dieci professionisti

Banca Widiba annuncia l’ingresso di dieci nuovi consulenti finanziari che rafforzano la rete in tutta Italia: tre i reclutamenti in Campania, due in Sicilia e singoli ingressi in Lombardia, Veneto, Liguria, Marche e Lazio.

Per quanto riguarda i profili bancari, si contano quattro nuovi professionisti. In Lombardia, regione coordinata l’area manager Roberto Di Mario, entra Cristina Zecca; nel Lazio, guidato dall’area manager Gianni Tariciotti, fa il suo ingresso Cristiano Andreozzi; in Liguria, Daniele Spanò rafforza la squadra dell’area manager Paolo Campagnucci; infine, Giuseppe Russo si unisce al team dell’area manager Maurizio Nicosia a Palermo.

Cristina Zecca, 47 anni, originaria di Cosio Valtellino (So), entra nella zona di Sondrio sotto la guida del district manager Paolo Rigamonti. Laureata in Economia Bancaria, ha alle spalle una carriera ventennale in Crédit Agricole (ex Creval), dove lavorava come dipendente bancaria dal 1999.

Nella regione Lazio, la squadra di Roma si arricchisce con l’ingresso del consulente finanziario Cristiano Andreozzi che, nonostante la giovane età di 29 anni, si è distinto sia nel percorso accademico di stampo finanziario concluso con lode, sia in quello professionale con l’iscrizione all’Albo Ocf e l’inserimento in Intesa Sanpaolo, dove è arrivato ben presto a ricoprire il ruolo di consulente finanziario senior.

Daniele Spanò, 45 anni, ha maturato oltre12 anni di esperienza come dipendente bancario in Bnl-Bnp Paribas, sempre come riferimento della clientela. Nel 2020 ha deciso di passare alla libera professione aderendo al progetto di Azimut. Grazie al supporto del recruiting manager Matteo Marcovicchio, Spanò entra a far parte del team genovese di Banca Widiba come consulente finanziario senior.

A Palermo, nella squadra del district manager Massimiliano Sutera entra Giuseppe Russo. Laureato in Economia e commercio, Russo è un bancario d’esperienza di 50 anni, proveniente da Poste Italiane, dove ha sviluppato un’ampia rete di relazioni ricoprendo il ruolo di consulente con focus sulla clientela private.

I consulenti finanziari junior che entrano in Banca Widiba sono quattro: Francesco Pesaro nelle Marche sotto la guida l’area manager Giovanni Mazzeo, Gabriele D’Antonio e Rosa Tolino in Campania, regione coordinata dall’area manager Fernando Valletta, e Daniele Sottile nella squadra dell’area manager Maurizio Nicosia in Sicilia.

Francesco Pesaro, originario di Ancona, 25 anni, si è laureato in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari. Iscritto all’Albo Ocf, ha maturato la sua prima esperienza lavorativa in Intesa Sanpaolo (all'interno dell'International Talent Program) e successivamente ha svolto un periodo di tirocinio presso Prometeia. Entra ad Ancona nel gruppo coordinato dalla district manager Barbara Strapazzini per seguire le tracce del padre Maurizio, già consulente finanziario in Banca Widiba.

Gabriele D’Antonio, 26 anni, originario di Pagani (Sa), entra a Salerno, guidato dal district manager Enzo Bove. Laureato magistrale in consulenza professionale per l'impresa, si è iscritto all’Albo Cf a maggio 2021 e ha maturato un’esperienza nel settore assicurativo,dove si è distinto per la sua risolutezza e determinazione.

Rosa Tolino, 34 anni, originaria di Mercogliano (Av), rafforza la sede di Napoli coordinata dal district manager Alessandro Caserta. Iscritta all’Albo Cf a settembre 2022, è al suo primo incarico nel settore.

Daniele Sottile, 26 anni, entra nella sede di Corleone (Pa), paese di cui è originario, coordinato dal district manager Carmelo Moscato. Laureato in Economia aziendale, ha già una breve esperienza in campo commerciale avendo lavorato come rappresentante durante gli studi universitari.

Per quanto riguarda i consulenti finanziari senior, a Mestre, Daniel Zecchi nel entra a far parte del team del district manager Stefano Da Rin. Originario di Santo Stino di Livenza (Ve), 36 anni, proviene da Banca Consulia ed è iscritto all’Albo Cf dal 2010.

Infine, con una professionalità legata all’ambito assicurativo, entra a far parte della rete di Banca Widiba Maria Ranieri. Originaria di Sarno (Sa), 35 anni, si inserisce a Nocera Inferiore nella squadra del district manager Enzo Bove. Laureata in Amministrazione e legislazione delle imprese e iscritta all’Albo Cf da luglio 2022, ha operato per nove anni come produttore assicurativo presso Alfuturo – Servizi assicurativi srl (agente Alleanza Assicurazioni - gruppo Generali) nella provincia di Salerno.

“Sono particolarmente felice di poter comunicare un numero elevato di ingressi che mostrano la capacità di Banca Widiba di attrarre talenti dotati di diverse competenze professionali. Riteniamo che per una Banca sia indispensabile valorizzare la varietà di competenze al suo interno, ed è per questo che stiamo investendo su diversi target, non solo consulenti finanziari d’esperienza e junior, ma anche bancari e persone provenienti da altri settori come assicurazioni e mondo dell’industria che dimostrino di avere motivazione e capacità per inserirsi nella nostra realtà”, commenta Marco Ferrari, national recruiting manager di Banca Widiba. “In particolare vorrei sottolineare l’attenzione verso il tema del passaggio generazionale, che in questo caso è incarnato dai giovani Francesco Pesaro e Rosa Tolino, che seguono le orme dei padri già impegnati nella stessa professione”.