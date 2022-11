Candriam si rafforza ulteriormente in Italia

Candriam, gestore multi-asset globale con focus sugli investimenti sostenibili e responsabili, rafforza la presenza sul mercato italiano con l’ingresso di Regina Galeeva in qualità di senior client relationship support manager – distribution relations Italy e di Simone Mariani come client relationship manager.

La decisione conferma la centralità dell’Italia nei piani di sviluppo della società, come dimostra anche la crescita degli aum sul mercato che a fine agosto 2022 superava i 10 miliardi di euro.

Il team guidato da Matthieu David arriva così a contare 13 professionisti.

Nello specifico, Regina Galeeva si occuperà di incrementare la qualità dei servizi post-vendita che Candriam offre ai partner di distribuzione. Galeeva ha alle spalle oltre 10 anni di esperienza nell’industria del risparmio gestito e si unisce a Candriam dopo un percorso in Natixis dove è entrata nel 2011.

Simone Mariani arriva in Candriam da AcomeA dove per circa nove anni ha ricoperto la posizione di sales manager occupandosi delle relazioni con le reti e della promozione dei prodotti.

I due professionisti rafforzeranno la presenza di Candriam nel segmento distributivo, di particolare importanza per la società che su questo fronte già a inizio 2022 ha annunciato novità con la nomina di Andrea Remartini a head of distribution relations Italy e due accordi con Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca Widiba.

Nel commentare i nuovi ingressi, Matthieu David, branch general manager – Italy di Candriam, sottolinea: “Il nostro posizionamento nel segmento della distribuzione in Italia continua a consolidarsi ed è merito soprattutto della grande professionalità del nostro team e del nostro approccio attivo, di lungo periodo e fortemente attento alla sostenibilità, sempre più apprezzato dal mercato italiano. I nostri professionisti lavorano in constante contatto con le nostre controparti di business e possono contare su una profonda conoscenza delle esigenze specifiche delle diverse tipologie di investitori. Siamo entusiasti dell’ingresso nella nostra squadra di due professionisti di alto profilo come Regina e Simone che con la loro esperienza e il loro talento contribuiranno con successo al piano di crescita sul fronte della distribuzione.”