Da Bbva un deposito flessibile al 2% per un anno

A un anno esatto dal suo ingresso in Italia, Bbva lancia sul mercato il suo primo conto deposito flessibile che offre il 2% per 12 mesi.

Il deposito è disponibile sia per i clienti esistenti che per quelli nuovi e può essere sottoscritto attraverso l'app Bbva o il sito. Senza spese di apertura o di annullamento, non richiede alcun tipo di vincolo se non l'apertura del conto corrente online, gratuito per sempre.

Il deposito è disponibile per un importo minimo di 500 euro e fino a un massimo di 50.000 euro e verrà liquidato alla fine del contratto. In caso di svincolo anticipato delle somme prima della fine dei dodici mesi, non sono previsti costi di cancellazione: a differenza di altri prodotti disponibili sul mercato, i clienti saranno remunerati con l'1% applicabile al periodo temporale in cui il deposito è stato attivo.

Per accedere all’offerta, i clienti possono entrare direttamente nell’app o accedere al sito web di Bbva, scegliere l'importo che desiderano depositare e verificare attraverso una simulazione del rendimento ottenibile in un anno. Se interessati, possono quindi sottoscrivere il deposito dopo aver firmato i documenti contrattuali, attraverso la firma biometrica o ricevendo un sms sul cellulare.

Il cliente potrà cancellare il deposito dall'app o dal sito web senza alcun costo aggiuntivo.