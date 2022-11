eToro: ecco perché Ferrari non convince i mercati

La pubblicazione della trimestrale di Ferrari non convince i mercati. Dopo un’iniziale deciso rialzo, sulla scia di numeri che evidenziano una marcata crescita per il terzo trimestre, gli investitori hanno invertito la tendenza. Ecco perché secondo Gabriel Debach, market analyst di eToro.

“A spostare l’umore degli investitori una revisione al ribasso sui margini 2022. La passata guidance prevedeva margini sull’Ebitda per l’anno in corso superiori al 35%, mentre ora si parla di margini intorno al 35%.

Il fatturato per il terzo trimestre, poi, nonostante una crescita del 18,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mostra una correzione del 3,2% rispetto al secondo trimestre 2022, interrompendo quella crescita che dal secondo trimestre 2021 accompagnava il cavallino rampante. Nello spaccato dei ricavi, prosegue la flessione per il comparto engines, mentre è in deciso spolvero il fatturato legato all’area sponsorship, commercial and brand grazie alla buona performance in Formula 1.

Sono in calo su base trimestrale le spedizioni, che si assestano a 3188 unità, in crescita rispetto ai dati del terzo trimestre 2021, ma in calo dell’8% rispetto ai dati del secondo trimestre. Bene le vendite verso la Cina, che hanno registrato un +20%.

Dati positivi, superiori alle attese, ma non brillanti. Attualmente li mercato del lusso, nonostante i timori di rallentamento economico, continua a mostrare la sua resilienza, segno soprattutto di quel differenziale sociale che in situazioni di crisi tende ad ampliarsi”.