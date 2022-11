Fed indecisa, tasso terminale forse oltre il 5%

La Fed ha deciso all'unanimità di aumentare il tasso di riferimento, si tratta del quarto rialzo consecutivo di 75 punti, che estende il ciclo di inasprimento più aggressivo dagli anni Ottanta ad oggi. Sebbene il rialzo in sé abbia rispettato le attese, la conferenza stampa ha indicato alcuni cambiamenti importanti. L’analisi a cura di Jon Maier, Cio.

“Oggi la Fed ha deciso all'unanimità di aumentare il tasso di riferimento di 75 punti base, in linea con le aspettative del mercato. Si tratta del quarto rialzo consecutivo di 75 punti, che estende il ciclo di inasprimento più aggressivo dagli anni Ottanta ad oggi. Sebbene il rialzo in sé abbia rispettato le attese, la conferenza stampa ha indicato alcuni cambiamenti importanti.



La Fed, infatti, ha ribadito il suo impegno ad aumentare i tassi fino a un livello sufficiente a riportare l'inflazione al 2%; tuttavia, ha lasciato intendere che sta valutando gli effetti cumulati dell’inasprimento della politica monetaria e il ritardo con cui questa si riflette sull'attività economica. Si tratta di un cambiamento significativo, poiché abbiamo già visto le conseguenze negative dell'inasprimento su vari segmenti dell'economia, in particolare sul mercato immobiliare, dove i tassi dei mutui sono saliti oltre il 7%. L'aumento del costo del credito sta danneggiando i proprietari di case e avrà ripercussioni negative su tutta l'economia, anche se ci vorrà del tempo prima che ciò si verifichi.



La conferenza stampa è stata una danza di tip tap, segnata da una grande indecisione. La traiettoria dei rialzi sarà il focus d’ora in avanti: la Fed potrebbe decidere di modificare il percorso di rialzi nella riunione di dicembre e prolungarlo oltre il 1° trimestre del 2023. Powell ha infatti dichiarato esplicitamente che l'attesa di una pausa nel ciclo di rialzi della Fed è prematura. Ciò spingerà potenzialmente il tasso terminale oltre il 5%. Il mercato valuta ora la probabilità di un rialzo di 50 punti base a dicembre al 65%, rispetto al 44% precedente.”