Ing, utile netto in calo di oltre il 28 per cento

La banca olandese Ing nel terzo trimestre registra un calo dell'utile netto pari al 28,4% su base annua.

Il principale gruppo bancario del Paese ha comunicato di aver realizzato un utile netto di 979 milioni di euro a fronte di un utile netto pari a 1,367 miliardi nello stesso periodo dell'anno scorso.

Il risultato, ha specificato la banca, che conferma la distribuzione aggiuntiva di dividendi agli azionisti di 1,5 miliardi, è legato all'iper inflazione in Turchia e al difficile contesto economico e geopolitico in cui la banca si trova ad operare in diversi Paesi.

L’utile lordo del terzo trimestre 2022 è pari a 1.380 milioni mentre il Cet1 ratio rimane robusto a 14,7%.

La crescita netta dei depositi è stata di 10,5 miliardi e quella dei prestiti di 4,7 miliardi.

Nel margine di interesse, margini più alti sulle passività hanno contribuito a compensare l’impatto della moratoria polacca sui mutui.

"Sono soddisfatto della nostra solida performance, soprattutto alla luce del difficile contesto economico e geopolitico", ha affermato Steven van Rijswijk, ceo di Ing. “La nostra strategia e il nostro bilancio solido e diversificato stanno dando i loro frutti. I ricavi complessivi di questo trimestre sono stati di 4.412 milioni di euro. Senza due voci eccezionali sarebbero stati 5.043 milioni di euro. I ricavi da commissioni sono stati resiliente, poiché le commissioni più elevate delle operazioni bancarie giornaliere sono state compensate da commissioni più basse sui prodotti di investimento, a causa del calo dei mercati azionari e della debole attività di negoziazione. Per quanto riguarda le due voci eccezionali si tratta di 343 milioni di euro, per effetto della nuova regolamentazione in Polonia per i mutui, e l'impatto sull'hedge accounting di 288 milioni di euro”.

Come ulteriormente precisato, all’interno della nota stampa, viene precisato: “La prima voce eccezionale è stata di -343 milioni di euro di margine di interesse per il previsto impatto della nuova normativa di moratoria imposta dal governo polacco, che offre ai clienti il diritto di sospendere fino a otto rate dei propri mutui. In secondo luogo, gli altri proventi includevano un impatto di -288 milioni di euro per l'annullamento di una copertura macro di fair value dei depositi, che porta a una differenza temporale con i movimenti di fair value attesi sugli strumenti di copertura. L'impatto positivo speculare di 288 milioni di euro sarà riconosciuto nei prossimi anni".