Morgan Stanley amplia l’offerta di soluzioni Esg europee

Morgan Stanley Investment Management e Calvert Research and Management (Calvert), una controllata di Morgan Stanley, hanno reso disponibili due nuovi fondi, MS Invf Calvert Sustainable Climate Transition Fund, che investe in titoli azionari globali, e MS Invf Calvert Sustainable Global Green Bond Fund. I nuovi fondi soddisfano i criteri dell'articolo 9 dell'Sfdr e innalzano a otto il numero totale di fondi Calvert disponibili in Europa.

Le strategie mirano a ottenere risultati d'investimento competitivi e un impatto sostenibile in tutte le classi d'investimento e si basano sulla ricerca fondamentale proprietaria, sull'analisi dei dati ambientali, sociali e di governance finanziariamente rilevanti e sull'impegno diretto delle società.

"Crediamo che investire in modo responsabile sia la chiave per ottenere rendimenti sostenibili e a lungo termine, e al contempo contribuire ad affrontare alcune delle maggiori sfide che il mondo di oggi si trova ad affrontare", ha dichiarato John Streur, presidente e amministratore delegato di Calvert. " L'unione delle capacità di investimento e di distribuzione di Calvert e di Morgan Stanley Investment Management ci ha permesso di sviluppare una gamma di fondi per gli investitori europei che si concentrano sulla transizione energetica e sul cambiamento climatico”

Jacques Chappuis, global head of distribution e co-head of the solutions & multi-asset group di Morgan Stanley Investment Management, ha sottolineato che la reazione del mercato alle soluzioni Calvert introdotte all'inizio dell'anno è incoraggiante. "L'ampliamento dei fondi di investimento sostenibile, in cui Calvert è leader di mercato, disponibili attraverso la piattaforma di Morgan Stanley Investment Management, dimostra il nostro costante impegno nell'offrire prodotti e soluzioni innovative e di prim'ordine al fine di soddisfare gli obiettivi di investimento responsabile dei nostri clienti".