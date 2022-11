WisdomTree: l’inflazione spaventa i portafogli …ma non troppo

Quasi due terzi (65%) degli investitori professionali in Italia percepisce i conflitti geopolitici come il rischio maggiore nei prossimi 12 mesi.

A rivelarlo è un sondaggio commissionato da WisdomTree, a CoreData Research, su un campione di investitori europei responsabili di circa 710 miliardi di euro di asset in gestione.

Nel nostro Paese, una recessione globale (61%) e gli errori di politica monetaria (52%) si classificano rispettivamente al secondo e terzo posto quali i rischi più temuti.

La maggior parte degli investitori (69%) prevede che l’inflazione raggiungerà il picco prima di dicembre 2022. Del 29% che considera probabile il picco nel 2023, il 23% ritiene che si verificherà entro marzo. Il 79% pensa sia possibile che l’inflazione in tutta l’Unione europea (UE) tocchi un picco compreso tra l’8 e il 9,9%. In risposta, quasi un terzo degli investitori professionali italiani (31%) è convinto che i tassi d’interesse della Banca centrale europea si attesteranno al 2,5% o su una percentuale più alta fra un anno.

Le preoccupazioni per il contesto macroeconomico e geopolitico si riflettono nella propensione al rischio dei clienti. Negli ultimi 12 mesi, oltre la metà (54%) dei clienti in Italia ha ridotto la propria propensione al rischio.

In risposta alla volatilità e all’inflazione, gli investitori professionali hanno rivisto le proprie allocazioni di portafoglio. Per prepararsi ad un ulteriore aumento dell’inflazione, tre quarti (75%) degli investitori professionali italiani intende allocare o ha già allocato gli asset sul segmento azionario. Si tratta di una percentuale superiore rispetto a quella registrata dagli asset storicamente considerati i più adatti per una copertura contro l’inflazione, come l’oro (23%), un ampio paniere di materie prime (32%) e le obbligazioni indicizzate all’inflazione (64%).

Tra coloro che investono già in materie prime (65%), quasi 8 su 10 (78%) lo fanno a scopo di diversificazione e il 49% come copertura dall’inflazione.

Nonostante il difficile contesto economico, il 77% degli investitori professionali italiani prevede di rafforzare le allocazioni in strategie d’investimento focalizzate sui criteri Esg nei prossimi 12 mesi.

Se l’inflazione dovesse rimanere persistentemente elevata, il 77% del campione afferma che prenderebbe in considerazione di abbandonare le partecipazioni Esg a favore di strategie che storicamente più efficaci in funzione di copertura.