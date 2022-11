Algebris investe nelle aziende che fanno bene al pianeta

Algebris Investments punta a investire a livello globale in titoli azionari emessi da società quotate che contribuiscono positivamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite selezionando le società che hanno un basso impatto ambientale.

Le attività del fondo Algebris Sustainable World Fund saranno supervisionate da Simone Ragazzi, portfolio manager, e Silvia Merler, head of esg & policy research. Conforme all’articolo 9 ai sensi della Sfdr, adotterà un approccio fondamentale bottom-up e una valutazione Esg nel determinare le società in cui investire.

Silvia Merler commenta: “L'uso non sostenibile delle risorse implica che queste diventeranno sempre più scarse se non agiamo a livello globale. Questa nuova strategia si basa sull'impegno consolidato di Algebris negli investimenti Esg e consente agli investitori di accedere a un ampio ventaglio di opportunità in diverse aree fondamentali per lo sviluppo sostenibile. Siamo lieti di ampliare la nostra gamma di prodotti di sostenibilità per i clienti che desiderano investire in società di tutto il mondo senza compromettere la salute del nostro pianeta.”

Simone Ragazzi aggiunge: “L’Algebris Sustainable World Fund investirà in diverse aree geografiche e settori per ottenere rendimenti costanti e di lungo periodo. Grazie all'esperienza dei nostri solidi team Esg, la strategia investirà in società con prodotti e servizi che contribuiscono a migliorare le esigenze ambientali e sociali. In questo modo, Algebris può offrire agli investitori un approccio unico per affrontare la sfida globale legata alla scarsità di risorse.”