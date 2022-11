Schroders mette a punto il “Piano per la natura”

Dall'impegno a favore della sostenibilità a un vero e proprio " Piano per la Natura". A definirlo è Schroders che intende così convogliare gli investimenti in questo settore e sostenere la transizione verso un futuro a basso impatto.

Il Piano individua tre aree di intervento per minimizzare, nei portafogli di investimento, il rischio legato a fattori naturali e nel contempo rendere “più investibili” le soluzioni green:

Analisi: questa aerea prevede l’incremento della capacità di comprensione del rischio attraverso strumenti proprietari;

Influenza: questa dimensione prevede il rafforzamento dell’attività di engagement con le aziende in cui investe e ne influenza i comportamenti affinché riducano la loro esposizione al rischio natura;

Innovazione: Schroders sta sviluppando nuove soluzioni, nei mercati sia pubblici che privati, in grado di conciliare protezione della natura e rendimenti a lungo termine.

Peter Harrison, group chief executive di Schroders, ha commentato: "La realtà è cruda: il rischio legato alla natura sta rapidamente diventando un fattore integrante del profilo rischio/rendimento degli investimenti. In qualità di leader nella gestione attiva, Schroders ha un ruolo importante da svolgere. Facilitare un futuro positivo per la natura fa parte della responsabilità fiduciaria che abbiamo nei confronti dei clienti".

"Per continuare a garantire rendimenti solidi nel lungo termine, è fondamentale mitigare il rischio natura insito nei portafogli. Ecco perché stiamo definendo le nostre ambizioni in questo ambito: vogliamo sfruttare il potere degli investimenti per facilitare un futuro positivo per la natura, creando un reale potenziale di investimento per i nostri clienti."

Sono state così definite le aree di intervento prioritarie per la società, tra cui la raccolta e l'impiego di capitali in soluzioni a basso impatto grazie alla partnership recentemente annunciata con Conservation International per il lancio di Akaria Natural Capital, uno dei primi gestori di investimenti dedicati al capitale naturale a Singapore.

Il Piano si basa anche sulle azioni già intraprese da Schroders fino ad oggi: oltre al lancio di Akaria Natural Capital, l'investimento nella ricerca “natcap” per la mappatura degli asset di capitale naturale a livello globale e l'impegno a fermare la deforestazione causata dalle commodity agricole entro il 2025.