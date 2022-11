HanEtf, 30 milioni di dollari di masse per l’Etf dedicato al nucleare

Lo Sprott Uranium Miners Ucits Etf (U3O8) ha superato i 30 milioni di dollari di asset in gestione (AUM).

Lanciato a maggio di quest’anno da HANetf, la prima piattaforma white-label indipendente di Etf ed Etc in Europa ù, segue l'indice North Shore Sprott Uranium Miners.

La soluzione è stata ideata per offrire agli investitori un modo semplice per accedere alla crescita dell'energia nucleare attraverso l'esposizione alle società coinvolte nell’estrazione, ricerca, sviluppo e produzione dell’uranio, ma anche realtà che detengono uranio fisico, royalty o altre attività non minerarie connesse. Oltre ai titoli azionari dell'industria mineraria dell'uranio, l'Etf investe nell'uranio fisico attraverso “investment trust”.

Hector McNeil, co-ceo e co-fondatore di HANetf, ha così commentato: "La crisi energetica in corso ha evidenziato la fragilità dell'approvvigionamento energetico dell’Europa. Con l'approssimarsi della stagione invernale, i leader europei sono determinati a creare fonti sicure di elettricità, rispettando al tempo stesso le loro ambizioni di net-zero. L'energia nucleare, a quanto pare, rappresenta la soluzione ideale. Noi di HANetf offriamo al mercato europeo Etf che forniscono soluzioni per un mondo più pulito ed ecologico, che si tratti di energia eolica e solare, di oro e di estrazione d'oro sostenibile, di quote fisiche di carbonio, di infrastrutture per veicoli elettrici e, soprattutto, di energia nucleare, offrendo un’unica e ampia gamma di prodotti.”

L'Uranium Miners Etf è stato lanciato da HANetf in collaborazione con Sprott Asset Management, un esperto a livello globale nel settore dell'uranio che gestisce anche un Etf gemello quotato negli Stati Uniti con Aum di circa 700 milioni di dollari e un trust sull'uranio fisico con quasi 3 miliardi di dollari di masse.