Mps chiude l'aumento di capitale ma crolla in Borsa

Non c'è pace per Rocca Salimbeni. Mps ha chiuso l'aumento di capitale ma crolla in Borsa.

Questa mattina il titolo è arrivato a toccare -18,4%. Tra i peggiori di Piazza Affari (+0,02% il Ftse Mib e -0,01% l'All Share), ha aperto in calo del 7% e ha subito accelerato al ribasso, per essere fermata in volatilità quando cedeva il 14,13% a 1,58 euro per azione.

L'istituto senese ha comunicato nei giorni scorsi che l'aumento di capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo di 2,499 miliardi di euro.

Il nuovo capitale sociale, si legge in una nota, risulta quindi pari a 7.453.450.788,44 euro, suddiviso in 1.259.689.706 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. L'istituto aveva già fatto sapere che dopo l'asta dell’inoptato, la partecipazione complessiva all’aumento di capitale risultava pari al 96,3% e che la quota residua (93 milioni di euro) sarebbe stata sottoscritta dal consorzio di garanzia composto da otto banche e dal fondo Algebris.