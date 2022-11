Social trading, mirror trading, copy trading: ci si può fidare?

La rubrica della posta dei lettori, che è a cura di Giuseppe D'Orta, oggi tratta il tema del social trading, mirror trading, copy trading. Si tratta di tecniche e di servizi che incuriosiscono molti investitori ma verso cui occorre prestare attenzione. Ricordiamo che le domande vanno indirizzate a: [email protected]

Mi appaiono ovunque banner pubblicitari del cosiddetto social trading. Di cosa si tratta? Posso fidarmi?

O.G., Bologna

Il social trading è una tipologia di gestione nuova, dato che prende spunto dai social network, ma in realtà “non tanto nuova” perché composta da servizi ben rodati. Il primo in ordine di tempo è stato il mirror trading, trading a specchio, trading automatizzato esistente da oltre vent’anni. Consiste nel replicare, appunto riflettere, la strategia di un certo trader cui si decide di affidarsi. Il tutto viene gestito dai server del broker che la rende disponibile ai suoi clienti tramite la sua piattaforma. Il cliente che desidera replicare le strategie altrui può vedere tutte le caratteristiche e i risultati sulla piattaforma del proprio broker, per poi sceglierne una o più in base ai suoi obiettivi di profitto, stile di trading, capitale da impiegare, livello di tolleranza al rischio. Ogni operazione viene automaticamente copiata e impostata sul conto del cliente che ha impartito la disposizione di copiarla, disposizione che è revocabile in qualsiasi momento. A parte la considerazione che i guadagni passati non garantiscono il futuro, i vantaggi sono nell’automazione e nel non dover gestire in prima persona, ma questo aspetto costituisce anche uno dei lati peggiori, in quanto ci si affida in toto ad altri, cosa che alla peggio può anche lasciar perdere di vista cosa avviene.

Il copy trading è uguale al precedente, con la differenza che le strategie non sono gestite dai server del broker ma dal trader, che gli invia l’operatività ogni qualvolta vi sono segnali da applicare sul mercato. Una volta ricevuto il segnale, il broker lo applica nei conti dei clienti agganciati al trader. Il tutto avviene in tempi quasi istantanei, ma senza dimenticare che a volte quel “quasi” può trasformarsi in una perdita non da poco. Accade nei momenti di “fast market”.

Il social trading è invece una comunità di utenti, appunto come lo sono le varie reti sociali, con un unico argomento di discussione, ed a cui partecipano sia i venditori, sia i compratori di sistemi di trading. Il broker agisce come gestore della piattaforma social, oltre che come fornitore dei servizi di cui abbiamo detto. Di questi tempi, è facile vedere broker che si presentano come “social”.

I rischi che si corrono, oltre al già citato affidarsi ad un lavoro altrui che non si conosce in maniera approfondita, col rischio di andare in bambola al primo imprevisto, sono quelli tipici del trading. Basta ricordare che la gran parte di coloro che vi si imbarcano incorre in perdite anche consistenti.

Dal punto di vista normativo, i broker devono essere autorizzati, e devono esserlo anche per il servizio di gestione su base individuale.

La Consob è intervenuta sul tema già oltre dieci anni fa, con la Comunicazione n. 12062946 del 26 luglio 2012 in cui ha recepito gli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma). Lo svolgimento dell’attività di esecuzione automatica di segnali di trading è da considerarsi come prestazione del servizio di investimento della gestione di portafogli, poiché non vi è alcun intervento del cliente in merito alle operazioni poste in essere. Il fatto che il cliente possa fissare in anticipo specifici parametri per le negoziazioni non fa venire meno l'attività di gestione.

Riassumendo: il servizio prestato dall'intermediario configura un’attività di gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato appositamente conferito dal cliente. L’intermediario deve essere quindi autorizzato alla prestazione di tale servizio dalla Consob o, se estero, dall'autorità del paese di origine ed anche in Italia secondo le diverse procedure a seconda sia residente in un paese Ue (semplice comunicazione di inizio attività alla Consob) oppure extra-Ue (in tal caso occorre richiedere una vera e propria autorizzazione), e l'offerta della gestione deve seguire le regole di condotta previste per tutti gli altri servizi di investimento. A proposito di Ue, è da evidenziare come purtroppo vi siano paesi, ad esempio Cipro e Malta, dove i controlli sono poco stringenti e di sicuro non al livello degli altri.