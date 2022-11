Azimut, a ottobre la raccolta netta mette le ali

Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di ottobre 2022 una raccolta netta positiva per 743 milioni. Con questo dato, la raccolta dall'inizio dell'anno ammonta a 6,8 miliardi di euro, di cui circa la metà è stata indirizzata in prodotti di risparmio gestito. In particolare, le soluzioni di investimento nei mercati privati hanno raccolto 1,6 miliardi nel 2022 da parte della clientela globale del gruppo. Di conseguenza, il totale delle masse si attesta a fine ottobre a 85,7 miliardi, di cui 54,3 miliardi solo nel gestito.

Fonte Azimut, risultati al 7 novembre 2022

Gabriele Blei, ceo del gruppo, commenta: “Anche nel mese di ottobre abbiamo proseguito il nostro solido percorso di crescita. In particolare, nel segmento dei mercati privati abbiamo raccolto oltre 100 milioni di euro in ottobre, grazie al positivo closing di un fondo di private debt specializzato in digital lending per le pmi italiane e ad ulteriori closing di fondi da parte dei nostri partner negli Stati Uniti. Ciò porta a 1,6 miliardi di euro la raccolta di prodotti nei mercati privati nel 2022, un segmento che ora rappresenta quasi il 12% degli aum e che è cresciuto di oltre il 40% dall'inizio dell'anno. Con la nostra piattaforma globale e diversificata e con il nostro team presente in 18 Paesi, guardiamo con fiducia al futuro per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari a breve e lungo termine.”