Banca Generali promossa dagli analisti

Banca Generali batte le attese e fa il pieno di promozioni da parte degli analisti dopo la presentazione dei risultati dei primi nove mesi dell'anno.

Per gli esperti di Barclays il giudizio resta “sovrappesare” in portafoglio con un prezzo obiettivo rivisto al rialzo da 36 a 38 euro. A convincere sono la solidità delle attività ricorrenti e le prospettive del margine di interesse visto sensibilmente in miglioramento nel prossimo triennio alla luce del rialzo dei tassi.

Semaforo verde anche dagli americani di Kbw con una raccomandazione “meglio del mercato” e un target price a 36 euro, sottolineando l’accelerazione nella raccolta di ottobre e il mix di nuovi prodotti che alimenta le aspettative per l’ultima parte dell’anno e l’avvio del 2023.