Investimenti sostenibili: quanto ne sanno consulenti e investitori?

Nel 2022 sei investitori su dieci hanno mostrato un interesse crescente nei confronti dei prodotti Sri rispetto all'anno precedente, ma solo in pochissimi casi la classificazione o meno di un prodotto in base al regolamento Sfdr (basata sulla distinzione dei prodotti in base agli articoli 8 e 9) ha influito sulla scelta del cliente.

A rivelarlo è l’ottava edizione della ricerca “Sri: il coinvolgimento consulente-cliente” che mira ad analizzare le scelte di investimento dei clienti dei consulenti finanziari e il rapporto tra questi ultimi e la propria rete di appartenenza rispetto alla dimensione Esg.

L’indagine, realizzata da Anasf – l’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari – e da ET.Group - The Esg knowledge company, think tank specializzato in sostenibilità e ideatore del salone.SRI, sarà presentata ufficialmente il 15 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano durante il salone.SRI nel corso della tavola rotonda, delle ore 15.45, “Consulenti di fronte al cliente. Il mercato e le sfide 2022” .

Tra i punti toccati durante l’analisi, vi è il tema dell’identità aziendale (impegno, azione, cultura): il 39% dei consulenti definisce la propria rete “molto coerente” con i principi Esg; il 57% la ritiene “abbastanza coerente” mentre solo il 4% dichiara invece un’identità “per nulla coerente”.

Se si guarda al livello di informazione esistente tra i professionisti della consulenza finanziaria, il 57,5% del campione ritiene di avere una buona conoscenza delle tematiche Esg mentre il 19% dichiara un’ottima conoscenza; un quarto dei rispondenti si colloca invece tra chi ha una conoscenza sufficiente (il 22,50%) o insufficiente (1,25%). La formazione continua quindi a essere ritenuta un ambito su cui andare a lavorare: oltre il 50% dei consulenti la ritiene migliorabile mentre solo un terzo del campione interpellato ha ricevuto dalla propria rete strumenti di valutazione e conoscenza dei prodotti Esg e in misura ancora minore specifiche piattaforme di analisi.

Luigi Conte, presidente di Anasf, ha commentato: “Il 2022 ha consolidato le competenze dei professionisti più consapevoli e sensibilizzato numerosi cittadini sui temi Sri. Anasf ritiene che i driver del prossimo futuro siano la formazione e la comunicazione, a partire dai più giovani. È opportuno continuare a puntare sull’accrescimento delle competenze Sri dei consulenti finanziari, per tramite di corsi specifici - quello realizzato da Anasf con Sda Bocconi sui temi Esg ha raggiunto oltre 2.500 professionisti iscritti -, e dei cittadini, con progetti strutturali di educazione finanziaria sostenibile. L’associazione auspica in un intervento politico e istituzionale sui temi Sri, per raggiungere una più ampia platea”.

Secondo il Global Sustainable Investment Alliance nel 2021 il valore globale degli investimenti riferibili ai fattori Esg ha raggiunto il 36% del totale delle masse in gestione in Usa, Europa, Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Ma, sottolinea Luca Testoni, fondatore del salone.SRI: “Questo non deve però far pensare che la partita sia stata vinta. Dopo il periodo di grande euforia che ha caratterizzato il 2021, quest’anno il modello Esg ha subito molteplici attacchi. Si tratta di una fase fisiologica che sta però alimentando la consapevolezza e la maturità del mercato, come dimostra questa ricerca sui consulenti. È confortante che rimanga elevata la richiesta di una migliore informazione e formazione. Come emergerà da salone.SRI 2022, la strada che il sistema Esg sta perseguendo, è quella di alzare la qualità di player, strategie e prodotti. Questo farà pulizia, indebolirà i critici e renderà gli Esg ancora più forti nel 2023””.