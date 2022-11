Kairos Partners affida a Cosmelli il private banking

Kairos Partners sgr, boutique d’investimento attiva nel settore dell’asset management e del wealth management, ha affidato Paolo Maria Cosmelli la guida del private banking, con l’obiettivo di rafforzare la squadra dei consulenti dedicati alla clientela privata all’interno della divisione commerciale.

Paolo Maria Cosmelli, che ha fatto il suo ingresso in Kairos a marzo del 2022 dopo un lungo percorso professionale, per lo più maturato in Azimut Wealth Management, assume l’incarico sino ad oggi ricoperto da Caterina Giuggioli, sales director – a cui riporterà – che rimane la responsabile delle strategie commerciali del Gruppo.

Nello stesso tempo, a Cosmelli, che vanta una significativa esperienza nel reclutamento, nella formazione e nel coordinamento di consulenti e private banker, viene anche affidata la responsabilità delle sedi di Torino e Roma.

La nomina è in linea con il piano industriale 2021-2023 che mira al rinnovamento e al potenziamento del modello di distribuzione, attraverso il rafforzamento del team di vendita dedicato al segmento degli Hnwi.

Maurilio Maria Pace, direttore generale e consigliere delegato di Kairos Partners sgr, ha dichiarato: “Siamo molto felici di affidare a Paolo questo importante incarico, certi che la sua esperienza e le sue competenze ci permetteranno di raggiungere gli obiettivi prefissati di sviluppo del business in un settore, quello del private banking, che rappresenta da sempre uno dei pilastri del posizionamento di Kairos nell’industria del risparmio gestito in Italia”.

Paolo Cosmelli, nuovo responsabile del private banking di Kairos Partners sgr, ha così commentato: “Ringrazio il top management di Kairos per la fiducia accordatami. Sono onorato di assumere la responsabilità di una squadra che ho già avuto modo di apprezzare negli ultimi mesi per l’entusiasmo, la passione e la dedizione. È in particolare la coerenza al suo modello distintivo che combina fabbrica prodotto e wealth management, a rendere oggi Kairos una delle realtà che meglio si posizionano sul mercato per rispondere alle esigenze di una clientela che necessita di una guida sempre più esperta per orientarsi in uno scenario oggi particolarmente complesso”.