Occhio al phishing: mail e telefonate in arrivo dalla finta "Consob"

Niente nomi stranieri, esotici o altisonanti. Niente presunti testimonial famosi, tra cui attori e cantanti. L’ultima tecnica per “far abboccare all’amo” gli incauti risparmiatori consiste molto più banalmente nell’utilizzare uno dei nomi a loro più familiari: quello della Consob.

Così come già accaduto in altri Paesi, anche in Italia periodicamente viene utilizzato il nome dell’autorità di vigilanza sui mercati, per arrivare ad accedere al denaro o ai dati personali dei malcapitati.

Utilizzando l’immagine della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), i pirati del web riescono infatti a “bucare” più facilmente le difese dei risparmiatori anche più accorti.

In pratica, si tratta di richieste false e contraffatte che fanno leva sull’autorevolezza del mittente, ampiamente noto dagli investitori e che ha, tra gli altri, anche il compito di segnalare al pubblico proprio questi tentativi di truffa.

È bene ricordare che la Consob infatti non si rivolge mai direttamente ai risparmiatori - per telefono o e-mail - con la richiesta di pagamenti di somme di denaro o di criptovalute (si veda anche l'Avviso Consob del 6 aprile 2021: "Utilizzo illecito dell'acronimo e del logo Consob"), o intimando la trasmissione di dati personali o bancari.

La corrispondenza ufficiale Consob è trasmessa tramite: posta elettronica certificata dall'indirizzo Pec istituzionale: [email protected]; posta elettronica ordinaria dagli indirizzi e-mail istituzionali: [email protected] o [email protected]

Cosa fare quindi se si riceve una chiamata o una mail sospetta? In caso di dubbi, è la stessa Consob a suggerire, ancora prima di rispondere di contattare l’authority tramite il Modulo Sipe/Chiedi Alla Consob o al numero 06.8477611.