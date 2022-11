Centrali rischi: cosa cambia con l’Ok del Garante privacy al nuovo codice di condotta

Svolta storica per il settore del credito al consumo: le novità riguardano sia il modo in cui vengono assegnati “i voti” ai pagatori, e quindi i criteri con cui verranno suddivisi in buoni e cattivi, sia le modalità di invio delle segnalazioni per il mancato pagamento.

Con il via libera del Garante della privacy con il provvedimento n. 324 del 6 ottobre 2022, approvato in via definitiva, cambiano alcuni punti importanti del codice di condotta della privacy per i sistemi di informazione creditizia (Sic): in particolare gli algoritmi alla base del giudizio di merito creditizio dovranno essere aggiornati almeno ogni due anni mentre i preavvisi di segnalazione delle morosità nelle rate di finanziamento potranno arrivare via sms o email.

I Sic, utilizzati da intermediari finanziari e operatori commerciali che concedono finanziamenti, raccolgono (senza necessità di consenso) le informazioni sulla puntualità dei pagamenti e per questo motivo devono sottostare a una disciplina speciale per quanto riguarda la privacy.

Il testo del codice di condotta ha avuto una prima approvazione da parte del Garante il 12/9/2019, ma mancava l'accreditamento dell'Organismo di monitoraggio (OdM), che deve vigilare sull'osservanza.

Diventano efficaci, dunque, nei confronti dei soggetti che aderiscono al Codice, le garanzie previste a tutela di chi vede registrate le sue condotte quando chiede e accede al credito al consumo.

Il Codice stabilisce le categorie dei dati che possono essere inserite, le modalità di raccolta e registrazione, di informazione agli interessati, i tempi di conservazione e il modo in cui deve essere fornito il preavviso della segnalazione.

Per la valutazione dell'affidabilità prima di accordare il finanziamento, solitamente gli operatori si affidano ad algoritmi e processi decisionali automatizzati per l’attribuzione di un punteggio sintetico (scoring).Il Codice aumenta le garanzie per chi chiede un finanziamento: oltre a una informativa piena su queste tecniche, è previsto che i modelli o i fattori di analisi statistica, e gli algoritmi di calcolo degli esiti, indicatori o punteggi dovranno essere verificati con cadenza almeno biennale.

La vera svolta per chi chiede un finanziamento, però, è rappresentata dalla nuova disciplina del preavviso relativo alle segnalazioni negative. Il Codice, sul punto, elenca gli strumenti utilizzabili, se concordati con l'interessato, tra cui il caricamento su un'area riservata di un sito web, accompagnata da un sms o email di avviso, la comunicazione telefonica e anche la messaggeria istantanea.

A intervenire sui contenziosi tra debitore e operatori, sarà l'OdM, cui spetta il controllo sull'osservanza del Codice. A questo organismo toccherà anche la gestione dei reclami degli interessati tra cui ad esempio la mancata erogazione del credito a causa di errori contenuti nelle informazioni registrate nei Sic.