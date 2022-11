Consob: sui profili Mifid c’è ancora da lavorare

La profilazione della clientela ai fini della valutazione di adeguatezza rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per la tutela del risparmiatore che decide di avvalersi del servizio di consulenza finanziaria per gli investimenti e del servizio di gestione del portafoglio. Il quadro normativo in materia si è evoluto nel corso del tempo beneficiando anche dell'esperienza applicativa degli operatori.

Nonostante ciò, esistono ancora margini di miglioramento come ribadito dallo studio intitolato "Profilazione della clientela ai fini della valutazione di adeguatezza. Follow up dello studio del 2012 su un campione di intermediari italiani", pubblicato dalla Consob nella collana Discussion Paper.

Come indicato dal titolo, il lavoro riprende ed estende l'analisi pubblicata in un precedente Discussion paper del 2012 relativo ai format utilizzati per la valutazione di adeguatezza da un campione di 22 banche italiane rappresentativo di circa la metà delle masse amministrate per conto della clientela retail al 31 marzo 2022.

Rispetto però a quella analisi, il nuovo studio tiene però in considerazione anche la letteratura in materia di preferenze verso prodotti di investimento sostenibili, che individua le variabili socio-demografiche, attitudinali e comportamentali che possono associarsi alla considerazione di questo tema nell’ambito delle scelte finanziarie.

L'analisi tiene conto della normativa di riferimento e degli orientamenti Esma del 2018 e del 2022 in materia di valutazione di adeguatezza. Il lavoro estende, inoltre, il perimetro dello studio del 2012 analizzando gli algoritmi di profilazione degli investitori. In particolare, sono state esaminate le regole di valorizzazione e aggregazione delle informazioni raccolte attraverso i questionari nonché le procedure funzionali all'attribuzione, e al successivo aggiornamento nel tempo, di uno specifico profilo al cliente.

Rispetto al 2012, la qualità degli strumenti di rilevazione utilizzati dagli intermediari per la valutazione di adeguatezza è in media più elevata, in termini sia di completezza dei contenuti, sia di chiarezza dei termini utilizzati. I questionari sottoposti alla clientela risultano inoltre più comprensibili.

Per quanto concerne gli algoritmi utilizzati per l'attribuzione dei profili, è stata riscontrata, anche per effetto dell'attività di vigilanza condotta dalla Consob, una crescente attenzione verso l'utilizzo di metriche tali da contenere "i rischi di orientamenti opportunistici delle profilazioni, non allineate alle caratteristiche effettive della clientela".

Nonostante tali passi avanti, vi sono però ancora margini di miglioramento, relativi sia alla struttura dei questionari, sia agli algoritmi utilizzati per la profilazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto infatti, i punti critici sono costituiti da:

-troppe domande per la rilevazione delle conoscenze finanziarie basate sull'auto-valutazione da parte del cliente;

- scarsa ampiezza dei controlli di coerenza interna delle informazioni raccolte;

- scarsa diffusione di verifiche (tramite altri questionari/database a disposizione degli intermediari) delle dichiarazioni fornite dalla clientela in sede di profilazione (controlli di coerenza ‘esterna’).

Per quanto riguarda invece gli algoritmi, lo studio ha evidenziato l'assegnazione di punteggi non adeguatamente differenziati per tipo di domanda e rilevanza della variabile da investigare e la mancata valorizzazione di alcune informazioni raccolte in sede di somministrazione del questionario.

Tirando quindi le somme dell'analisi, la Consob ha quindi deciso di avviare specifiche iniziative di vigilanza relative alle procedure di profilazione della clientela - adottate dai soggetti del campione - in modo tale da arrivare alla definizione di best practices.