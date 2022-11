Criptovalute: Conio si espande e cerca sviluppatori

Dal 2015, anno della nascita, a oggi, Conio, che ha lanciato il primo wallet Bitcoin per smartphone in Italia, continua a crescere sia in termini di fatturato, sia di clienti attivi.

A sostenere questo trend hanno contribuito anche le partnership avviate negli ultimi anni, come quelle con Hype Bank, Nexi, e Banca Generali, con la quale ha lanciato il progetto Edufin 3.0, per portare l’educazione finanziaria ad un pubblico più trasversale.

Allo sviluppo così rapido dell’azienda, hanno contribuito anche gli investimenti nello staff, composto da figure con diverse professionalità fra cui figure di marketing e comunicazione e business developers. Le assunzioni del 2021 hanno infatti portato ad un raddoppio del numero dei dipendenti in azienda. L'obiettivo della società è continuare in questa direzione attraverso l’assunzione di nuove figure che vadano in particolare ad ampliare il team tecnologico. Al momento, il focus principale è sulla ricerca di tre figure:

Backend developer: uno/a sviluppatore/trice guidato dalla passione per la programmazione software e per le nuove tecnologie con almeno 4 anni di esperienza e con, preferibilmente, conoscenza di Python.

Android developer: uno/a sviluppatore/trice in grado di implementare soluzioni robuste, curioso/a nei confronti delle nuove tecnologie e che ami il mondo mobile. La figura richiesta ha almeno 3 anni di esperienza, ottima conoscenza di Kotlin e librerie Android Jetpack, nonché delle best practices di sviluppo. L'aver sperimentato e/o utilizzato Jetpack Compose è un plus.

iOS developer: uno/a sviluppatore/trice in grado di implementare soluzioni robuste, curioso/a nei confronti delle nuove tecnologie e che ami il mondo mobile. La figura richiesta ha almeno 2 anni di esperienza, ottima conoscenza di Swift e UIKit, nonché delle best practices di sviluppo. L'aver sperimentato e/o utilizzato SwiftUI è un plus.

“Cerchiamo tre risorse animate dalla passione per la programmazione e della tecnologia, che sappiano stare al passo con i tempi di questo settore in continua evoluzione. Requisito fondamentale è la voglia di mettersi in gioco, imparare e fare la differenza. Per noi di Conio la tecnologia è al centro, per questo continuiamo ad investire in ricerca e sviluppo, ampliamento e formazione del team.” ha commentato Alessandro Frossi, Cto di Conio.