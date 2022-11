Fineco: crescita a doppia cifra per utile netto e ricavi

FinecoBank ha archiviato i primi nove mesi dell’esercizio 2022 con un utile netto in crescita del 17,7% su base annua a 302,7 mln di euro e con ricavi totali per 684,10 mln (+14,6%). Il cost/income ratio è pari al 29,8% e il Cet1 è al 20,39%. I ricavi stimati dal brokerage a ottobre ammontano a 14 mln.

I Total Financial Assets al 30 settembre 2022 si attestano a 102,9 miliardi, sostanzialmente stabili (-0,6% a/a) rispetto a settembre 2021. Il saldo della raccolta gestita risulta pari a 50,7 miliardi, in lieve calo del 3,7% a/a a causa della correzione generalizzata sui mercati da inizio anno, il saldo della raccolta amministrata risulta pari a 21,5 miliardi (-2,2% a/a), il saldo della raccolta diretta risulta pari a 30,7 miliardi (+6,2% a/a).

In particolare, i TFA riferibili alla clientela nel segmento Private Banking si attestano a €43,2 miliardi. Nei primi nove mesi del 2022 la raccolta è stata pari a 7,5 miliardi, in linea rispetto ai 7,9 miliardi dello stesso periodo del 2021, confermandosi solida anche in una fase di mercato particolarmente complessa. La raccolta gestita è stata pari a 2,5 miliardi, la raccolta amministrata si è attestata a 3,8 miliardi, mentre la raccolta diretta è stata pari a 1,2 miliardi.

Al 30 settembre 2022 la rete dei consulenti finanziari è composta da 2.900 unità, distribuite sul territorio con 428 negozi finanziari (Fineco Center). La raccolta nei primi nove mesi del 2022 tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 6,5 miliardi.

Si segnala che al 30 settembre 2022 Fineco Asset Management gestisce masse per 24,5 miliardi: 14,8 miliardi nella componente retail (+6% a/a) e 9,7 miliardi in quella istituzionale (+27,1% a/a).

Nei primi nove mesi del 2022 sono stati acquisiti 70.886 nuovi clienti. Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2022 è di 1.468.434.

Alessandro Foti, ad e girettore generale di FinecoBank, ha dichiarato: “In uno scenario che si differenzia fortemente rispetto al recente passato, la capacità di Fineco di proseguire nel proprio percorso di solida crescita conferma ancora una volta l’efficienza di un modello di business in grado di affrontare al meglio ogni fase di mercato. Il contributo di Fineco Asset Management si riflette nei risultati positivi dell’area Investing, in netto miglioramento rispetto a un anno fa, permettendo di attuare nuove iniziative per rendere la consulenza finanziaria sempre più accessibile ai risparmiatori e favorire una gestione più professionale del risparmio. Anche i solidi dati di raccolta di ottobre evidenziano l’orientamento da parte della clientela a mantenere o incrementare la propria esposizione ai mercati, indipendentemente dalla volatilità delle borse. Per queste ragioni Fineco si trova nella posizione ideale per beneficiare di un ulteriore sviluppo futuro”.