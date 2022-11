HanEtf: ecco come nasce un Etf sostenibile

L’innovazione finanziaria, la sostenibilità e il rendimento possono innescare un circolo virtuoso. A condizione che siano combinati in prodotti efficienti, realizzati in collaborazione da chi sul campo ha acquisito competenze, spesso di nicchia, e da chi è in grado poi di portarli sul mercato e renderli fruibili all’investitore finale. A rendere possibile questo meccanismo ben collaudato è HanEtf, che sul fronte degli investimenti sostenibili collabora da alcuni anni con partner specializzati. A raccontare a Investire è l’approccio seguito nella realizzazione di un Etf di questo tipo sono Annacarla Dellepiane, head of sales Italy di HANetf, Phil Beattie di SparkChange e Gabriela Herculano di iClima Earth.

HANetf ha dimostrato negli anni di essere una realtà in grado di anticipare diversi temi di investimento. Non avete mai avuto il timore che alcuni prodotti fossero troppo di nicchia o fin troppo innovativi per gli investitori del nostro Paese? E quindi di non essere compresi fino in fondo?

Annacarla Dellepiane: "Per noi l’innovazione è una parte fondamentale del nostro processo di investimento e questo ovviamente richiede una maggiore attenzione nei confronti delle industrie nascenti e che verosimilmente potranno diventare solide tra 5 o 10 anni. La nostra è una piattaforma white-label: il nostro punto di forza è proprio quello di riuscire a quotare sul mercato prodotti particolari e innovativi sviluppati in collaborazione con partner altamente specializzati, come SparkChange e iClima Earth. Grazie a queste società riusciamo ad avere accesso ad un numero di dati e mercati di cui altri provider di Etf non dispongono. Disponiamo di un team di specialisti dedicato ad ogni settore e questo ci consente di essere sempre un passo avanti rispetto ad altri competitor; siamo stati i primi ad esempio a quotare un Etf sulla space economy in Europa, così come quello sull’energia solare o sull’industria aerea prima che il settore turistico ripartisse nel 2021. Siamo gli unici a dare un accesso fisico al mercato delle quote di carbonio dell’Unione Europea e siamo iper specializzati sul tema della decarbonizzazione e della smart energy, con prodotti rispondenti all’articolo 9 del Sfdr”.

Insieme a SparkChange, HANetf ha reso disponibile SparkChange Physical Carbon EUA Etc, un prodotto che fornisce agli investitori una soluzione per investire direttamente nelle quote fisiche di carbonio dell'UE, i cosiddetti "permessi ad inquinare", certificati il cui acquisto è reso obbligatorio della Commissione europea per quegli impianti industriali che superano i limiti di emissioni di carbonio consentite. In questo modo gli investitori acquistano in competizione con chi inquina oltre i limiti, sottraendo le quote disponibili e alzando il prezzo di quest’ultime, rendendo l’opzione di “inquinare” svantaggiosa per le aziende e spingendole a ricorrere a soluzioni alternative green".

Perché avete deciso di lavorare con HANetf? Come è nata la collaborazione?

Phil Beattie: “Noi siamo degli esperti nel settore del carbonio, non dei mercati finanziari, e da decenni discutiamo con i regolatori e le autorità in materia. Personalmente ho esperienza nel settore finanziario, con una forte preparazione sugli investimenti Esg. In passato ho lavorato per Msci come Head of Etf and Indexed Fund Business e quando ho lasciato quella posizione il 90% dei prodotti era Esg.

In SparkChange abbiamo solide basi nel campo dei carbon data, degli investimenti Esg ma quello che non abbiamo è il sistema operativo per combinare queste due realtà in un unico strumento di investimento. Per questo è nata la collaborazione con HANetf, che oltre ad essere in grado di offrire un accesso ai mercati finanziari, ha tra la sua gamma prodotti un Etc sull’oro fisico con una struttura molto simile al nostro prodotto sul carbonio, che investe su oro fisico e non sintetico, esattamente come fa il nostro prodotto. Infatti, noi abbiamo un account con cui deteniamo fisicamente le quote di carbonio dell’UE, rendendole uno strumento che gli investitori possono comprare.

I Carbon Markets secondo noi ricopriranno un ruolo fondamentale nel discorso di contrasto al cambiamento climatico. L’UE ha imposto che entro il 2030 le emissioni dovranno essere ridotte del 55%, ma ad oggi non è stato fatto abbastanza e il motivo per cui abbiamo portato questa tematica sui mercati finanziari è perché solo attraverso un movimento di masse sarà possibile contrastare significativamente il cambiamento climatico. È impossibile pensare di ridurre la CO2 senza contrastare i grandi inquinatori. Continueremo ad avere bisogno di ferro e cemento anche se decidiamo di non investire in questi settori. quello che può quindi fare la differenza è “forzare” queste aziende a produrre tali materie (solitamente fortemente inquinanti) in maniera sostenibile.

Il nostro prodotto permette di avere ritorni interessanti (infatti il prezzo di questi certificati ad inquinare sale al ridursi della domanda), è decorrelato dalle principali asset class di investimento e fa la differenza in quanto spinge i produttori ad adottare sistemi alimentati da fonti energetiche sostenibili”.

Con la fintech iClima Earth HANetf ha invece quotato il primo prodotto al mondo ad offrire una esposizione ad aziende dedicate a servizi e prodotti che evitano l’emissione di gas serra in atmosfera e che ne quantifica l’impatto: iClima Global Decarbonisation Enablers Ucits Etf.

Qual è la logica che sottintende l’ambito di investimento di questa soluzione?

Gabriela Herculano: "Possiamo individuare tre strade parallele verso il net-zero, ognuna essenziale a suo modo. Quella indicata da Phil è basata sul processo di decarbonizzazione dei settori altamente inquinanti; la seconda strada è quella dell’innovazione attraverso cui possiamo cambiare il modo di compiere alcune azione adottando alternative, come l’ utilizzo di veicoli elettrici al posto di quelli a combustibili fossili o ricorrere a prodotti plant-base per contrastare l’inquinamento generato dai grandi allevamenti: si tratta di una strada technology-driven.

C’è un’ultima strada, di cui non abbiamo ancora decifrato il codice, che sono le risorse naturali, i percorsi carbon offset che sono molto complessi da avere come asset class di investimento.

Noi abbiamo voluto portare sui mercati finanziari un cambio di narrazione, puntando l’attenzione su quelle aziende che con il loro operato optano per il percorso della decarbonizzazione, offrendo soluzioni a basse o zero emissioni.

Quanto fatto da iClima è stato quello di guardare e ad una metrica tangibile che abbiamo individuato nella “Potential Avoiding Emission”, un lavoro sviluppato da Mission Innovation. Il miglior modo per ridurre la CO2 è non emetterla in primo luogo: se guido una Tesla caricata con energia rinnovabili è meglio che guidare una macchina a benzina per poi compensare l’emissione con un progetto positivo per l’ambiente.

Abbiamo utilizzato per primi questa metrica per selezionare aziende quotate ed includerle in un prodotto, un’idea che abbiamo proposto ad HANetf, due anni e mezzo fa e che grazie a loro abbiamo realizzato e quotato sulle principali borse europee. iClima Global Decarbonisation Enablers Ucits Etf è unico proprio perché sposta l’attenzione dalle aziende che riducono le proprie emissioni a quelle che offrono prodotti e servizi per evitarle, puntando i riflettori su quelle realtà in grado di creare soluzioni per contrastare il problema del cambiamento climatico".

Avete quotato anche un secondo prodotto con HANetf…

GH: "Si tratta del iClima Smart Energy Ucits Etf, un prodotto che punta sull’energia rinnovabile distribuita, ossia prodotta vicino alla fonte del suo utilizzo. Se si pensa che in Europa, gli Stati membri hanno deciso di aumentare le installazioni di pannelli fotovoltaici, che dovrebbero più che raddoppiare in termini di capacità, fino a sfiorare i 600 gigawatt entro il 2030, e metà di questa quota arriverebbe dal fotovoltaico domestico (il classico pannello solare sul tetto di casa) abbiamo un’idea del potenziale di investimento di cui stiamo parlando".