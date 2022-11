I mercati sono in attesa di un cambio di rotta della banca centrale?

Sebbene numerosi fattori abbiano indubbiamente contribuito a creare un clima più positivo nei mercati, il fattore determinante rimane il cambiamento di atteggiamento della maggior parte delle banche centrali e in particolare della Federal Reserve (Fed) statunitense. L’analisi a cura di François Rimeu, senior strategist.

“Dopo un settembre caratterizzato da movimenti record nei segmenti obbligazionari, i mercati hanno attraversato ottobre in modo molto più positivo.



Le ragioni di questa inversione di tendenza sono molteplici:



Una stagione degli utili storicamente positiva per i mercati azionari



Un forte calo del consumo di gas in Europa a causa delle temperature molto miti



La risoluzione della situazione politica britannica con un nuovo governo più rigoroso sulle questioni di bilancio.



Una migliore stabilità con l'avvicinarsi delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.



Tuttavia, sebbene questi numerosi fattori abbiano indubbiamente contribuito a creare un clima più positivo, il fattore determinante rimane il cambiamento di atteggiamento della maggior parte delle banche centrali e in particolare della Federal Reserve (Fed) statunitense.



In effetti, a metà ottobre alcuni membri della Fed hanno dichiarato che potrebbe non essere necessario andare oltre le attuali aspettative in termini di aumento dei tassi. Altri hanno anche osservato che, data l'attuale rigidità della politica monetaria, potrebbe essere opportuna una "pausa" nel corso del 2023. Poiché alcuni di questi commenti provengono da Bullard, che è stato l'artefice dei massicci rialzi dei tassi della Fed all'inizio dell'anno, e sono stati ripresi dal capo economista del Wsj, Timiraos, l'impatto è stato immediato e positivo per gli asset rischiosi: il tanto atteso cambio di rotta della Fed è finalmente arrivato! Il messaggio è tanto più convincente in quanto è stato poi corroborato dalla decisione della banca centrale canadese di alzare i tassi meno del previsto e da una comunicazione meno aggressiva rispetto al passato da parte della Bce.



Ci sembra tuttavia che sia troppo presto per dichiarare vittoria, sia per la Fed che per la Bce, e che segnalare un vero e proprio “cambiamento radicale” significherebbe correre un rischio troppo elevato per queste istituzioni, la cui credibilità rimane il loro principale asset.”