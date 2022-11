Illimity Bank entra in Assosim

illimity Bank, il gruppo bancario fondato e guidato da Corrado Passera, fa il suo ingresso in Assosim, Associazione Intermediari Mercati Finanziari.

L'obiettivo dell'adesione è quello di partecipare fattivamente – in coordinamento con i vertici e gli altri membri di Assosim – alle attività dell’associazione ai fini di crescita, formazione e diffusione delle ‘best practices’ in Italia, nonché contribuire al confronto tra gli operatori per sviluppare ulteriormente tutto il sistema.

I referenti diretti di illimity per Assosim saranno, con i loro rispettivi team, il chief compliance officer Francesco Martiniello ed il general counsel Giovanni Lombardi.

Marco Ventoruzzo, presidente di Assosim, ha dichiarato: "Sono particolarmente soddisfatto che anche un intermediario dinamico e innovativo come illimity Bank entri a far parte della grande famiglia di Assosim, e certo non solo che potremo renderci utili alla Banca, ma anche che i suoi esponenti e managers daranno un importante contributo di competenze ed idee ai lavori comuni".