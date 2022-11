Siti pirata: nel mondo aumentano quelli “recidivi”

L’elenco dei siti finanziari pirata, che operano senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di legge per poter offrire servizi di investimento, si allunga sempre di più in tutto il mondo.

Tra le tecniche più recenti si segnala l’invio di false comunicazioni ai risparmiatori da parte di “finte” autorità di vigilanza ( così come accaduto in Italia). Il fenomeno colpisce ogni parte del globo: l'Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (Fma) ha segnalato che sarebbero arrivate ai risparmiatori telefonate da parte di “sedicenti” suoi dipendenti. Ma non solo. Cresce anche il numero dei siti abusivi intercettati più di una volta da diverse autorità di vigilanza, come nel caso di Sagatrade ( questa settimana è finita sotto la lente della Ontario Securities Commission ).

Ecco quindi l’elenco delle ultime segnalazioni provenienti dalle autorità di vigilanza di diversi Paesi e rese note dalla Consob a tutela dei risparmiatori italiani.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Red Finance Capital (www.redfinance.capital), clone di società autorizzata;

www.stonextrades.com, clone di società autorizzata;

Bitvillafx (https://bitvillafx.com);

Fidelity Crypto (https://fcinvestinc.com);

Zenithbit Company (https://zenithbitinvestment.com);

Bitcloudfxpro (www.Bitcloudfxpro.com);

Wealth Nets Finance Ops (www.wealthnetsops.com);

Retrofxprofit (www.retrofxprofit.com);

Cryptofxtrading (www.cryptofxtradingcompany.com);

Fxmarket365 (https://fxmarket365.com);

Digital Funds Investment (https://digitalfinvest.com/);

Elitetradecapitalfx.com Ltd (https://elitetradecapitalfx.com);

Defi Koin Market (https://defikoinmarket.com);

Dfx Investment Platform (http://dfxivpltfm.com);

Zenfxltd.com (www.zenfxltd.com);

Altima Trade (www.altimatrade.pro, https://altimatrade.co);

The Financial Centre / Thefinancialcentre (www.financialcentre.com). Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 21/2022 del 20 giugno 2022) e dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario (vedi "Consob Informa" n. 26/2022 del 25 luglio 2022);

Levy & Partners Law Office (www.levyandpartnerslo.co.uk), clone di società autorizzata;

Harkins Corporate Partners (http://harkinscorppartners.com/, http://harkinscorporatepartners.com);

Victory Fx (www.victoryfx.uk);

Pax Investment (www.pax-investments.uk);

Coin Trading Fx (www.cointradingfx);

Fxsmart Options (www.fxsmartoptions.com);

Coinpayment Fx (www.coinpaymentfx.com);

Finsso Bank (www.finssobank.com);

Tf Global Limited (https://turtle-forex.com);

Tiptopsmarkets (https://t-topsmarkets.com);

Win-Trade Invest (www.win-tradeinvest.com);

Kedextradingfx (www.kedextradingfx.com);

Checkerbits Investment Ltd (www.checkerbitsinvestment.com);

Liquidity Swap (www.liquidityswap.vip), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia (vedi "Consob Informa" n. 23/2022 del 4 luglio 2022);

Gcb London (www.gcblondonltd.com);

Josef Nejedly Consultancy (www.josefnejedlyconsultancy.com);

Tradefca (www.tradefca.com);

Global Recovery Center (www.gr-center.com);

Ikici (www.ikici.com);

Berkeley Financial Partners (www.bfpartnersuk.com), clone di società autorizzata;

Bridge Lenders (www.bridgelendersltd.com);

Investfxsignals (www.investfxsignals.com);

Fundingfx (https://www.fundingfx.co.uk);

Metrol International Bank (https://metrolintlbank.com);

Htb Investment (https://www.htbinvestment.com);

Icapital Global Fx (https://icapitalglobfx.com);

Mastertradeplusfx Inc (https://mastertradeplusfx.com);

Romos Llc (https://www.romosllc.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Centralmargins Trading Services LLC / Centralmargins (www.centralmargins.com);

Forbestrader (https://www.forbestrader.com);

Emil Bächli Energietechnik Ag in Liquidation (www.baechli-endingen.ch);

www.swisspirit.com;

Suisseguide (www.suisseguide.ch);

Info-Assurance (www.info-assurance.ch);

Kredit Fast (www.kreditfast.org);

Zuverk (www.zuverk.de);

Agence Ovc (www.obtenezvotrecredit.com);

Leben Kredit (www.lebenkredit.com);

Invest-Ride (www.investride.com & www.invstride.com);

Bidi Credit (www.bidi-credit.org);

Schell Kredit (www.schelkredit.com / www.schelllkredit.com);

Swashinvest.com (www.swashinvest.com).

Segnalate dalla Financial Markets Authority - (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:

Easy Trade Investment (www.easytradeinvestment.com);

Cedar Financial Limited / Cedar (https://cedarfinancial.ltd), clone di società autorizzata;

Goldenchaseltd.com (www.goldenchaseltd.com), clone di società autorizzata;

Nzglobaltrading.com, nzglobaltrading.com/home;

Horizoncapital.ltd.

L'Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (Fma) avvisa, inoltre, i risparmiatori che sconosciuti contattano telefonicamente gli utenti affermando di essere dipendenti della Fma. Tali individui spesso sono in possesso di dati personali relativi alle persone a cui si rivolgono. Si evidenzia che la Fma può contattare direttamente entità autorizzate o regolamentate di volta in volta, ma mai chiedendo per le vie brevi informazioni finanziarie o relative a pagamenti. Qualora si dovesse ricevere una chiamata non richiesta, il consiglio è di riagganciare e di contattare l'Autorità direttamente tramite le informazioni di contatto fornite sul sito web ufficiale. Si ricorda che la condivisione di informazioni personali con soggetti sconosciuti può rendere vulnerabili a frodi o truffe. Per ulteriori informazioni, si consiglia di prendere visione delle informazioni rese disponibili dalla Fma sul proprio sito concernenti la protezione dalle truffe, su come individuarle e come agire al riguardo.

Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc) - British Columbia:

Motion Markets (https://motion-markets.com);

Cryptofxpro (www.cfprogroup.com);

Livemarketpro (https://livemarketpro.com);

Coinsmart Platform (www.coinsmartplatform.com;

NovaTech Ltd (https://novatechfx.com);

Chary Crypto Assets (https://charycryptoassets.com);

Inertiafinance (https://inertiafinance.co). Già segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito (vedi "Consob Informa" n. 25/2022 del 18 luglio 2022).

Bitql (https://bitql.info);

Appraisal Digital Trade (https://appraisaldigitaltrade.com);

Ww Brokers (https://ww-brokers.com);

Tudofx (https://tudofx.com). Già segnalata dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito (vedi "Consob Informa" n. 7/2022 del 28 febbraio 2022);

Global Crypto Trader (https://www.globalcryptotraders.com);

Ukaesthetics (www.ukaesthetic.ltd).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission - (Osc):

Managed Forex With Us (www.managedforexwithus.com);

Bbanc, found (www.bbanc.com);

Etrade Markets (www.etrademarkets.com, www.etrademarkets.net and www.etrademarkets.pro);

Infintix Limited (www.infintix.com);

Olympus4X (www.olympus4x.com). Già segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera, (vedi "Consob Informa" n. 31/2022 del 3 ottobre 2022);

Bullgeko (www.bullgeko.com and www.bullgeko.co);

Sagatrade (www.sagatrade.io, www.sagatrade.top). Già oggetto di delibera Consob n. 22123 del 16 dicembre 2021. Successivamente l'autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web www.sagatrade.io (vedi "Consob Informa" n. 46/2021 del 27 dicembre 2021). La Società è stata già segnalata dalla Financial Market Autority (Fma) - Austria (vedi "Consob Informa" n. 13/2022 dell'11 aprile 2022), dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 12/2022 del 4 aprile 2022), dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio (vedi "Consob Informa" n. 4/2022 del 7 febbraio 2022), dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda (vedi "Consob Informa" n. 42/2021 del 29 novembre 2021).

Igm Holdings (www.igmholdings.com);

Spx Markets (www.spxmarkets.com);

Xytap (www.xytap.vip);

Gmttrading.io (www.gmttrading.io). Già segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera (vedi "Consob Informa" n. 28/2022 del 12 settembre 2022);

Benefit-Assets.com (www.benefit-assets.com).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Vantage Global Limited and 3P Consulting Group Sp. z o.o.;

Incandecent Consulting Llc / Capartners / Capital Alliance Partners (https://cappartners.ltd/pl, https://capartners.ltd/pl, http://capartners.world/pl). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 32/2022 del 10 ottobre 2022);

Alcon Pro Llc / Favor Trades (www.favortrades.com);

Bbanc (https://www.bbanc.com).

Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc), Grecia:

Trade Smart 1 Ltd Companies House (https://tradesmart1.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission - (Sfc) - Hong Kong:

https://13576691074.atobo.com, clone di società autorizzata;

Sunshine International Market Limited (www.ssimarkets.com), clone di società autorizzata;

Efspd (www.efspd.com);

Saqs Investment (www.saqsinvestment.com);

Rich Mass Group Limited / Rich Mass (Hk) Limited (www.richmassgroup.com), clone di società autorizzata;

http://djtang.com, www.hkyifu.com.cn, www.hkyifu.net.cn, http://www.hkyifuhk.hk, http://www.hkyifugj.com, http://ydjr.sddcsy.com, cloni di società autorizzata.

Segnalate dalla Financial Supervisory Authority, Romania (Fsa) - Romania:

Ethereal Group Llc / Fintegral (https://fintegral.fund, https://fintegral.pro, https://fintegral.world)

Max Llc / Soltechx (https://www.soltechx.com);

Malarkey Consulting Ltd / Advance Stox (https://advancestox.co);

Mars Ltd / Trademezone (https://www.trademezone.com);

Smart Oasis Llc / Merricks Invest (https://merricksinvest.cc);

https://www.exodusuk.biz.