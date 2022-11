Bnl Bnp Paribas Life Banker: da inizio anno 80 new entry

La rete Bnl-Bnp Paribas Life Banker, sulla scia della campagna di comunicazione “C’è un futuro che ti aspetta. Con noi” on air in queste settimane, continuare a crescere: a fare il loro ingresso sono 10 nuovi consulenti, tra professionisti e giovani di talento pronti a scommettere sul proprio futuro in questa professione.

Elia Banelli arriva da Credem e fa il suo ingresso a Catanzaro; Andrea Bovo (Banca del Fucino) è a Padova; Maria Chiarulli, esce da Banca Euromobiliare e approda a Pistoia; Sebastiano Garofalo, ex Credem opera a Catania; Mario Mancinelli, da IW Private Investment, è attivo a Roma come anche Osvaldo Placidi, già consulente aziendale. Marella Romani è operativa in Emilia Romagna dopo una precedente esperienza in Banco Bpm.

Tre invece gli ingressi junior: a Milano entrano Chiara Campi e Alessandro Ghelma, e a Forlì Nicola Maltoni. Sono circa 80 le new entry da inizio anno.

Aumentano anche i nuovi centri finanziari: sono due le nuove aperture, una a Leonforte, in provincia di Enna, e una a Potenza. Sono oltre 90 le sedi esclusivamente dedicate ai Life Banker, per una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. A queste si affiancano agli uffici che ospitano i consulenti patrimoniali presso le agenzie di Bnp Paribas Paribas.