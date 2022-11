Credem, verso un nuovo modello di consulenza patrimoniale

Largo ad algoritmi evoluti e all’intelligenza artificiale nel nuovo modello di consulenza lanciato dal gruppo Credem. L’obiettivo è quello di fornire alla clientela una consulenza sul patrimonio complessivo in grado di combinare fattore umano e un’analisi del portafoglio avanzata.

Tale modello è supportato da una nuova piattaforma tecnologica che consente di estendere l’analisi al patrimonio immobiliare, alle partecipazioni aziendali, alla gestione dell’asse ereditario e all’ambito assicurativo. Attraverso la profondità della scomposizione del portafoglio e il supporto del consulente sarà possibile individuare le eventuali azioni correttive o opportunità.

Il progetto coinvolge tutte reti del gruppo Credem. In particolare da metà novembre per le filiali e consulenti finanziari Credem, mentre dal primo trimestre 2023 sarà adottato dal private banking Credem e Banca Euromobiliare, che confluiranno in Credem Euromobiliare Private banking. Il nuovo modello sarà rivolto agli oltre 1,3 milioni di clienti del gruppo che a fine giugno 2022, registrava patrimoni (raccolta amministrata, diretta e gestita) per oltre 84 miliardi di euro.

Il nuovo modello di servizio, che ha previsto un investimento di 20 milioni di euro, sarà gestito all’interno del gruppo da Euromobiliare Advisory Sim e dalle funzioni di product management delle banche del gruppo. Euromobiliare Advisory Sim opera all’interno dell’area wealth management del gruppo Credem, guidata da Paolo Magnani. Il progetto è stato realizzato in partnership con Ubs che ha sviluppato la tecnologia alla base degli algoritmi di analisi e gestione della qualità dei portafogli e Prometeia per la piattaforma di consulenza integrata con i moduli di analisi patrimoniale.

“Il nuovo modello coniuga la centralità del consulente e del valore della relazione con le potenzialità di una tecnologia innovativa in grado di analizzare puntualmente la situazione del cliente attraverso algoritmi evoluti ed intelligenza artificiale”, ha dichiarato Paolo Magnani, coordinatore strategico area wealth management del gruppo Credem. “L'obiettivo è elevare la qualità del servizio per poter soddisfare, in modo specializzato e puntuale, le esigenze di ogni cliente ed in ogni fase della propria vita.