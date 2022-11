HANetf, il primo Etc sull’oro fisico supera i 650 milioni di asset in gestione

Il The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold Etc (Ticker: Rmau), reso disponibile dalla piattaforma white label HANetf, nel corso del mese di ottobre ha superato i 650 milioni di dollari di asset in gestione, con una crescita da inizio anno del 133,8%.

I flussi registrati dall’Etc, pari a oltre 75 milioni di dollari nel mese di settembre e ottobre, sono particolarmente significativi se si considera la recente performance negativa del prezzo spot dell'oro che nello stesso periodo ha registrato un -4,48%.

Rmau è stato il primo prodotto ad essere garantito da The Royal Mint, nonché il primo Etc sull’oro fisico ad essere lanciato in partnership con una Zecca sovrana europea.

Rmau offre agli investitori l'opportunità di accedere ad una esposizione sull'oro unica e sostenibile, in quanto, i lingotti custoditi presso i caveau di The Royal Mint a Liantrisant-Cardiff, sono conformi al 100% con le linee guida del Lbma e parte della riserva è composta da oro riciclato al 100% proveniente dagli scarti del processo di produzione. Così facendo The Royal Mint e HANetf offrono esposizione ad un investimento sull’oro che aderisce al più alto standard di approvvigionamento responsabile del settore.

Hector McNeil, co-ceo and co-fondatore di HANetf ha dichiarato:"Abbiamo lanciato il Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold Etc (Rmau) solo due anni fa e in questo breve lasso di tempo ha già superato i 650 milioni di dollari di masse in gestione. Sebbene l'oro sia un elemento presente in molti portafogli, sempre più investitori rivolgono attenzione alla componente sostenibile dell’investimento nel metallo giallo e siamo orgoglioso si affermare che Rmau è un modo unico per ottenere un'esposizione all'oro di provenienza responsabile. Inoltre L'Etc è sottoposto a controlli indipendenti per aggiungere un ulteriore livello di garanzia, già ottenuta dal rispetto dei rigorosi standard Good Delivery della London Bullion Market Association”.