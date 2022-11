Rapporto Edufin 2022: più cripto e investimenti Esg per gli italiani

Cala il sipario sul Mese dell’educazione finanziaria (#OttobreEdufin2022): 30 giorni ricchi di seminari, lezioni, laboratori e spettacoli gratuiti organizzati in tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di aiutare i cittadini a sviluppare conoscenze su temi assicurativi, previdenziali e di gestione delle risorse finanziarie personali e familiari.

In eredità, però il Comitato Edufin, che organizza la manifestazione, ha lasciato un documento prezioso per chi si occupa di educazione finanziaria: il Rapporto Edufin 2022 “Educazione finanziaria: strumento d’orientamento in tempo d’incertezza”.

L’indagine, realizzata in collaborazione con Doxa, oltre a sottolineare il concetto già ampiamente noto delle scarse competenze finanziarie degli italiani, restituisce tuttavia quest’anno una fotografia del Paese più incoraggiante. Proprio per effetto di una maggiore consapevolezza degli italiani sul tema, è aumentata la percentuale di chi vorrebbe l’introduzione dell’educazione finanziaria sia nelle scuole (da 86,5% a 89,1%) che sul posto di lavoro (da 76,5% a 79,5%).

Tra le conoscenze finanziarie, è positivo il fatto che circa il 67% della popolazione conosca gli effetti dell’inflazione sul potere di acquisto. Rimane però bassa la percentuale di persone con un elevato livello di conoscenza finanziaria (appena il 44,3%), in particolare tra i più giovani (solo il 30,5%), che proprio in virtù di questa scarsa alfabetizzazione mostrano una propensione verso investimenti più rischiosi.

Ancora una volta emerge un grande divario tra la percezione di conoscenza delle persone e le loro conoscenze effettive. Sui temi previdenziali, per esempio, più del 50% degli intervistati dichiara di conoscere approssimativamente il rischio di longevità e il funzionamento del primo pilastro della previdenza pubblica, ma la percentuale di coloro che conoscono effettivamente questi concetti e il loro funzionamento risulta molto più bassa.

Fra i principali fattori di stress finanziario delle famiglie sono evidenti l’aumento dei prezzi di beni alimentari ed energetici, la paura di non avere risparmi sufficienti per affrontare le emergenze e le oscillazioni dei mercati finanziari. Inoltre, inflazione, guerra e oscillazioni dei mercati hanno condizionato le aspettative degli intervistati e le loro intenzioni di investimento. Emergono sia una minore disponibilità a investire, soprattutto nelle forme più rischiose, sia un grande disorientamento su quali decisioni concretamente assumere che si sostanzia nel mantenimento dello status quo. Anche l’importanza riconosciuta al tema della sostenibilità tarda a tradursi in scelte di investimento orientate ai prodotti finanziari sostenibili, ma sembra incidere molto in termini di incremento delle intenzioni di investimento future.

La scelta degli strumenti finanziari è sostanzialmente invariata rispetto alla situazione pre-Covid. Gli strumenti più diffusi sono ancora oggi: i depositi a risparmio (detenuti dal 29,2% degli intervistati), seguiti dalle polizze vita (18,7%), i fondi comuni d’investimento (17,6%), le forme di previdenza complementare (14,6%), le obbligazioni pubbliche (9,6%), le azioni o quote di capitale (9,3%) e le obbligazioni private (6,8%). Le criptovalute (in crescita dal 3,5% al 5%), i prodotti d’investimento sostenibili (3%), gli Etf (3%) e i derivati (2,3%) sono meno diffusi.

Differenze ben più significative si registrano nelle intenzioni di investimento future in prodotti sostenibili (con un aumento di 9,2 punti percentuali, dal 3% al 12,2%), nelle criptovalute (in crescita di 2,5 punti dal 5% al 7,5%) e in obbligazioni pubbliche (in aumento di 1,7 punti dal 9,6% all’11,3%). Al contrario, le intenzioni di investimento dei decisori finanziari mostrano il desiderio di ridurre il possesso di depositi di 8,3 punti (dal 29,2% al 20,9%), dei fondi di investimento di 6,8 punti (dal 17,6% al 10,8%), e delle azioni, in calo di 2,5 punti (dal 9,3% al 6,8%).

Con riferimento alle caratteristiche sociodemografiche che contribuiscono a spiegare il possesso attuale di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali da parte dei soggetti del campione, le categorie in cui si riscontrano le maggiori differenze di genere sono gli strumenti potenzialmente più rischiosi (azioni, fondi comuni, Etf e criptovalute), per i quali la percentuale di possesso nella popolazione femminile è inferiore a quella che si riscontra nel genere maschile. Ciò risulta in linea con alcune evidenze empiriche (che emergono anche in questa indagine) che mostrano come in media gli uomini tendano ad essere più propensi al rischio delle donne.

Anche il titolo di studio incide significativamente sull’articolazione degli investimenti: per tutte le categorie di strumenti, al crescere del livello di istruzione cresce anche la quota di intervistati che ne dichiara il possesso. Lo stesso vale per il livello di reddito.

Il possesso di tutte le categorie di strumenti cresce inoltre con il livello di conoscenza finanziaria; in particolare, da segnalare come il possesso di prodotti assicurativi mostri un ampio divario positivo in relazione al livello di conoscenza finanziaria (23,9% per i soggetti con livelli elevati rispetto al 14,5% per i soggetti con livelli bassi) così come il possesso di prodotti previdenziali (rispettivamente il 19,9% rispetto al 10,4%).

Anche nella categoria delle obbligazioni governative si rilevano differenze ampie in relazione al livello di conoscenza finanziaria (13,4% per livelli elevati e 6,6% per livelli bassi), così come per le quote di capitale/azioni (15,4% per livelli elevati e 4,4% per livelli bassi) e per i fondi comuni di investimento (26,1% per livelli elevati e 10,8% per livelli bassi).

Con una certa approssimazione si può dunque affermare che reddito, conoscenza finanziaria, livello di titolo di studio e genere maschile si associano a una maggiore partecipazione nei mercati finanziari.

Con riferimento al possesso di strumenti in base all’età, i dati mostrano una propensione dei più giovani (rispondenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni) a detenere con maggiore frequenza gli strumenti finanziari più rischiosi: azioni (21,5%), criptovalute (15,3%) e derivati (4,2%). Gli anziani (65+) mostrano invece i valori più elevati in fondi comuni (21,9%) e titoli obbligazionari pubblici (14,4%). I comportamenti dei più giovani, unitamente ad una loro bassa conoscenza finanziaria, lasciano trasparire un atteggiamento verso gli investimenti guidato forse non tanto dai principi di una corretta pianificazione finanziaria, quanto dalla ricerca di emozioni assimilabili a quelle del gioco o della scommessa; i rischi derivanti da questa distorsione accrescono la necessità di introdurre nei curricula scolastici programmi di educazione finanziaria.

Per quanto riguarda le intenzioni di investimento future, le donne sembrano manifestare un maggior bisogno di protezione dai rischi mediante la stipula di polizze sulla vita rispetto agli uomini: tra coloro che dichiarano l’intenzione di prendere in considerazione la sottoscrizione di polizze vita per il futuro, il 21,4% è di genere femminile e il 15,4% è di genere maschile.

Reddito, titolo di studio e livelli più elevati di conoscenza finanziaria incidono positivamente sull’intenzione di inserire nei portafogli una quantità maggiore di prodotti di investimento sostenibili. Sempre con riferimento a questi prodotti, la crescita delle intenzioni di investimento rispetto alla situazione attuale è maggiore negli over 65 (+12,5 punti) e nei più giovani (+11,8 punti), mentre le altre classi di età dichiarano incrementi di 7/8 punti.

La propensione al rischio è generalmente molto bassa, con un valore medio di 3,94 su una scala da 1 a 10, sostanzialmente costante nel triennio. I più avversi al rischio sono le donne, gli anziani e i meno scolarizzati. Al crescere del reddito e della conoscenza finanziaria aumenta la propensione al rischio.