Bnp Paribas AM traccia la roadmap verso il net zero

Bnp Paribas Asset Management ha definito la sua Net Zero Roadmap, la propria tabella di marcia per raggiungere emissioni nette zero degli investimenti in portafoglio entro il 2050 in modo coerente con la sua adesione all'iniziativa Net Zero Asset Managers.

L'impegno iniziale copre un perimetro di 250 miliardi di euro, pari al 50% circa del suo patrimonio in gestione. La duplice finalità è quella di aumentare la quota di attivi inclusa nei suoi impegni e di rafforzare i suoi obiettivi per raggiungere lo zero netto entro o prima del 2050.

La Net Zero Roadmap di Bnpp AM si basa su 10 impegni:

1. Ridurre l'impronta di carbonio dei propri investimenti del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030 (assumendo come base di riferimento il 2019);

2. Allineare i propri investimenti all’obiettivo “net zero”, puntando ad investire entro il 2030 il 60% dei propri attivi del perimetro considerato in società che stanno già raggiungendo “net zero”, ovvero che hanno già adottato o stanno adottando una strategia allineata all’obiettivo. L’impegno è di aumentare tale percentuale al 100% entro il 2040;

3. Abbandonare il carbone entro il 2030 nell'Unione Europea e nei paesi Ocse ed entro il 2040 nel resto del mondo;

4. Aumentare gli investimenti in soluzioni tematiche relative al clima e all’ambiente;

5. Coinvolgere i clienti nella transizione verso investimentiad emissioni nette pari a zero;

6. Sostenere con il voto le iniziative societarie mirate al clima e al raggiungimento di emissioni nette pari a zero entro il

2050;

7. Coinvolgere le società sul tema del “net zero”;

8. Sostenere politiche nazionali e internazionali sul clima allineate all’obiettivo “net zero”;

9. Ridurre la propria impronta operativa, migliorare l'efficienza energetica e utilizzare più energia verde;

10. Rendicontare periodicamente sui propri progressi per informare gli stakeholder.

Sandro Pierri, ceo di Bnpp AM, commenta:"La società in cui viviamo si sta spostando sempre più verso un futuro di emissioni nette pari a zero. Come asset manager sostenibile, anche noi dobbiamo far transitare i nostri investimenti verso questa prospettiva, in un modo che possa combinare rendimenti finanziari di primo piano nel settore per i nostri investitori e impatti positivi per il mondo reale. Riteniamo che il passaggio a un'economia low-carbon, attenta all'ambiente e più giusta sia essenziale per garantire la sostenibilità dei mercati dei capitali sul lungo periodo. La nostra capacità di offrire rendimenti sostenibili a lungo termine ai nostri clienti dipende da questo."