BoT: in asta tassi record dal 2012

Nuovo record degli ultimi dieci anni per il rendimento dei BoT annuali collocati dal Tesoro. Il Mef ha piazzato 5,5 miliardi di Bot annuali scadenza 14 novembre 2023 con un rendimento medio ponderato del 2,690% in crescita di 16 punti base rispetto all'asta del mese scorso, segnando così un nuovo record da luglio 2012. L'importo richiesto è stato pari a 8,262 miliardi per un rapporto di copertura di 1,50.

Andamento intanto poco mosso per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il titolo di pari durata tedesco è indicato a 211 punti base dai 210 della vigilia. Stesso trend per il rendimento del BTp decennale benchmark che segna una prima posizione al 4,27% in linea con la vigilia.