Buone prospettive per l’Asia nel 2023, può salvarsi da recessione e inflazione

L'inflazione globale dovrebbe diminuire dal suo picco, ma solo progressivamente, il che significa che rimarrà per tutto il 2023 al di sopra del target del 2%, utilizzato da molte banche centrali dei Paesi industrializzati. Le politiche monetarie restrittive rimarranno probabilmente in vigore nei prossimi trimestri, poiché i banchieri centrali si concentreranno sulla lotta all'inflazione, a scapito della crescita e dell'occupazione. L’analisi a cura di Carlos Casanova, senior economist, Asia.

Le prospettive per l'Asia nel 2023 sono però più costruttive. I Paesi asiatici dovrebbero registrare una crescita aggregata del 4,2% nel 2023, in quanto le tendenze demografiche positive e i fondamentali solidi contribuiscono a far crescere la regione nonostante la forza del dollaro e l'aumento dei tassi di riferimento nel 2022.



La regione ha registrato una buona performance a fronte di crescenti ostacoli. Le ragioni sono molteplici.



Fondamentali: la maggior parte delle economie asiatiche sono esportatrici nette e godono di avanzi delle partite correnti. Per Thailandia, India e Filippine si prevede un lieve deficit. Le riserve valutarie sono ampiamente superiori a 3 mesi di importazioni.



Le riserve: le economie asiatiche hanno utilizzato efficacemente i loro cuscinetti di valuta per minimizzare l'impatto di una liquidità ridotta e di un dollaro forte. Ad esempio, le riserve in valuta estera sono diminuite dall'inizio del ciclo di inasprimento della Fed nel marzo 2022.



Tendenze strutturali: la regione continua a beneficiare di afflussi di investimenti diretti stranieri a lungo termine, anche dalla Cina, grazie a un ampio vantaggio demografico e alla delocalizzazione della catena di approvvigionamento.



Inflazione e politica monetaria

L'Asia non è immune all'aumento dell'inflazione, al rialzo dei rendimenti Usa e ai rischi di recessione dei principali Paesi industrializzati. Tuttavia, la regione ha mantenuto uno slancio di crescita positivo durante il 2022 e in vista del 2023.

Parte di questo risultato può essere ricondotto alla minore inflazione rispetto ai Paesi industrializzati. Su una base ponderata per il Pil, prevediamo che i prezzi al consumo raggiungeranno un picco di circa il 4,0% nel 2022, al di sopra della media decennale del 2,2%, prima di diminuire nel primo semestre del 2023.



Le pressioni inflazionistiche rimangono sotto controllo grazie a una combinazione di sussidi per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti e dei generi alimentari e a una demografia favorevole. Ad esempio, i tassi di disoccupazione rimangono al di sopra dei livelli pre-covid in tutte le economie, ad eccezione di Australia e Corea del Sud, riducendo la crescita dei salari e la componente dell'inflazione trainata dalla domanda.

Sia le banche centrali dei Paesi industrializzati sia quelle dei Paesi emergenti sono nel mezzo di un ciclo di inasprimento aggressivo, iniziato a metà del 2021 e guidato da Corea e Nuova Zelanda. Le uniche eccezioni sono la Cina e il Giappone.



La regione sta registrando deflussi a fronte di un dollaro più forte. Questo ciclo continuerà probabilmente fino alla fine del 2022, ma la pressione per un rialzo dei tassi eccessivo sarà minore, grazie a una dinamica dell'inflazione più favorevole rispetto agli Stati Uniti e a tassi reali positivi.”