Da Lombard Odier una strategia Global Carbon Opportunity

Lombard Odier Investment Managers ha reso disponibile una strategia Global Carbon Opportunity a gestione attiva.

Il lancio tiene conto del fatto che l’attività di carbon pricing è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi globali in materia di cambiamento climatico.

La strategia, studiata per individuare le opportunità che emergono nel mercato a livello mondiale, è gestita da un team di esperti con oltre 30 anni di esperienza in quest’ambito.

Tra questi, Callum Lee si è unito a Loim ad agosto 2022, in qualità di portfolio manager, apportando un’ampia gamma di competenze in tema di investimento nei mercati regolati e volontari del carbonio. Con sede a Londra, Callum è stato in precedenza head pm, global carbon ad Altana Wealth, dove ha anche ricoperto l’incarico di head of quant trading.

Callum collaborerà con Lorenzo Bernasconi, head of climate and environmental solutions, e con Ruben Lubowski, chief carbon and environmental markets strategist. Saranno, inoltre, supportati dai team di Sustainability Research di Loim e avranno accesso all’expert advisory group di fama mondiale.

La strategia unisce un approccio long-biased con operazioni a absolute return e una gestione attiva del rischio di coda al fine di generare rendimenti corretti per il rischio con una bassa correlazione con le asset class tradizionali e alternative.

Lorenzo Bernasconi, head of climate and environmental solutions di Loim, ha dichiarato: “Riteniamo che i mercati del carbonio siano una delle opportunità di investimento più interessanti del mega-trend della transizione climatica. Stiamo assistendo a un aumento degli sforzi climatici, sempre più ambiziosi, che interessano oltre il 90% del Pil globale e che sono sempre più vincolanti. Sono uno strumento politico fondamentale per soddisfare gli impegni governativi e aziendali in materia di cambiamento climatico e sono attualmente scambiati a prezzi fortemente scontati rispetto a quelli che dovrebbero essere”.

Jean-Pascal Porcherot, co-head of Loim e managing partner di Lombard Odier, ha aggiunto: “In Lombard Odier la sostenibilità è una delle principali conviction d’investimento e riteniamo che i mercati del carbonio svolgeranno un ruolo chiave nell’accelerare la transizione dell’economia globale verso un futuro più sostenibile. La nostra strategia Global Carbon Opportunity si propone di cogliere queste opportunità di mercato, con l’obiettivo di promuovere la transizione vero obiettivi net zero e di generare per gli investitori interessanti rendimenti legati alla sostenibilità.”