Oggi ritorna Largo ai Consulenti, il video magazine realizzato da Investire in collaborazione con Anasf, l’associazione di categoria dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (diretta a partire dalle ore 15 su questo sito4, sul canale youTube di Economy Group e sul sito Anasf) dedicata al tema de “Gli investimenti socialmente responsabili, una passione che cresce tra i consulenti finanziari”. Una puntata svolta in prossimità di due eventi clou per il mondo degli investimenti green e degli operatori che seguono con attenzione lo sviluppo dell’offerta nel segmento Esg, ovvero le Settimane Sri (acronimo che sta investimenti socialmente responsabili) e nell’ambito di queste del Salone Sri che si svolgerà il 14 e il 15 novembre a Milano nella sede del Palazzo delle Stelline. Alla trasmissione, che sarà condotta da Marco Muffato, caporedattore di Investire, interverranno Luigi Conte, presidente Anasf, Gian Franco Giannini Guazzugli, presidente del Forum per la Finanza Sostenibile (l’associazione no profit che promuove l’integrazione dei fattori Esg nei prodotti e processi finanziari) e componente del Comitato esecutivo Anasf con deleghe alla Fiscalità e Sostenibilità e Luca Testoni, co-fondatore di ET.Group(l’ente organizzatrice del Salone Sri di Milano) e direttore di ETica News. Parteciperà alla puntata, collegandosi da remoto, Sergio Luciano, direttore di Investire.

Nel corso della puntata saranno anticipati i risultati della ricerca realizzata da Anasf ed Et. Group, che sarà presentata il 15 novembre al Palazzo delle Stelline nel corso del Salone Sri di Milano.