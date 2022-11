Equity crowdfunding: chi raccoglie bene, cresce meglio

Il 23% delle imprese che hanno raccolto tramite Equity Crowdfunding tra il 2014 e il 2019 risulta in crescita in termini di ricavi e marginalità a distanza di tre anni dalla campagna. Inoltre, di queste, il 40% si è quotata in Borsa o è stata oggetto di operazioni di M&A. Questo il principale dato che emerge dal Report sulle performance dell’Equity Crowdfunding in Italia realizzato da Italian Tech Alliance - l’associazione italiana del venture capital, degli investitori in innovazione e delle startup e pmi innovative -e BizPlace, boutique di consulenza finanziaria specializzata in servizi per aziende innovative.

Il report prende in esame il mercato dell’Equity Crowdfunding in Italia, dei suoi principali operatori e delle oltre 700 emittenti che hanno realizzato una campagna di finanziamento dal 2014 a oggi e per la prima volta analizza e mette a confronto le performance economico-finanziarie delle emittenti a tre anni di distanza dalla raccolta, sulla base della piattaforma che le ha selezionate, del loro settore di riferimento e della loro fase di vita.

Dall’analisi dei round effettuati tra gennaio 2014 e dicembre 2019, con l’obiettivo di confrontare performance attese ed effettive, guardando ai dati storici di bilancio nei 3 anni successivi ai round di finanziamento, emergono diverse tendenze.

In media le startup che raccolgono un Pre-Seed o un Seed tramite Ecf, stimano di triplicare i livelli di fatturato rispetto al primo anno previsionale e più che raddoppiarli tra il secondo e il terzo anno (rispettivamente Cagr del 174% i primi e 150% i secondi). Invece le startup che raccolgono un Series A tramite Ecf, stimano di raddoppiare i livelli di fatturato anno su anno (Cagr del 93%).

Ciò che accade realmente è che in media solo chi raccoglie un Series A, le aziende quindi mediamente più mature, riesce a rispettare i tassi di crescita attesi sul fatturato (Cagr 106%) seppur non raggiungendo comunque in media i risultati di profittabilità attesi. Le società che fanno invece round Pre-Seed e Seed crescono in media con un Cagr molto più contenuto, rispettivamente 27 e 36%. Le società che raccolgono round Pre-Seed e Seed in media stimano di raggiungere il break-even-point sin dal primo anno previsionale, contrariamente a chi raccoglie round Series A che invece, prudenzialmente, stima di impiegare almeno un anno in più per raggiungere marginalità positive.

In termini di settori le previsioni di crescita composta annua dei ricavi variano tra il +79% dell’Education&HR al +180% dei settori Software Life Style e Smart City. Le previsioni sull’Ebitda sono in media positive per tutti i settori a partire dal secondo anno previsionale. I risultati effettivi a distanza di tre anni dalla raccolta testimoniano però uno scenario molto diverso rispetto a quello ipotizzato dalle aziende al momento della stessa.

In particolare, le società operanti nei settori Life Sciencesed Education& HR hanno visto, in media, persino una riduzione del fatturato nei tre anni successivi alla raccolta. A crescere maggiormente nel medesimo periodo in termini di ricavi risultano invece essere state le società operanti nei settori Media, Fintech, Digital e Software con un Cagr rispettivamente pari a 240%, 144%, 71% e 44%. Il break-even-point è stato raggiunto in media già dal secondo anno per le sole società operanti nei settori del Fintech e del Software, dal terzo anno anche da parte delle società operanti nei settori del Lifestyle, Smart City e Life Sciences.