FTX presenta istanza fallimento

L'exchange di criptovalute FTX ha avviato le procedure per dichiarare fallimento negli Stati Uniti, il cosiddetto Chapter 11. La mossa arriva pochi giorni dopo che Binance ha rinunciata ad acquisirla, dopo una crisi di liquidità dovuta al ritiro di fondi da parte dei clienti, e tentativi di raccogliere circa 9 miliardi di dollari per far fronte alle sue necessità. Il ceo Sam Bankman-Fried si è dimesso dalla carica ed è stato sostituito da John J. Ray III.

Nel corso della mattina la Security Commission delle Bahamas aveva ha congelato gli asset di Ftx Digital Markets, la controllata di Ftx con sede nell'arcipelago. e le autorità finanziarie giapponesi avevano sospeso a tempo indeterminato alcune operazioni locali della piattaforma.

"Il sollievo immediato del Chapter 11 è appropriato per fornire al gruppo FTX l'opportunità di valutare la propria situazione e sviluppare un processo per massimizzare i recuperi per le parti interessate", ha affermato Ray in una dichiarazione della società pubblicata su Twitter.

"FTX dispone di risorse preziose che possono essere amministrate in modo efficace solo in un processo organizzato e congiunto - ha proseguito - Voglio garantire a ogni dipendente, cliente, creditore, contraente, azionista, investitore, autorità governativa e altre parti interessate che condurremo questo sforzo con diligenza, completezza e trasparenza".

L'avvio delle procedure di fallimento di FTX arriva dopo i casi Celsius e Terra-Luna che avevano già suscitato un consenso diffuso circa la necessità di una maggiore regolamentazione del settore.