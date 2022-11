Il caro energia spinge le scelte Esg. Anche nel portafoglio

Preoccupati per il contesto attuale, ma nello stesso tempo fiduciosi nelle opportunità offerte dalla transizione energetica: per gli italiani, alle prese con il caro vita legato ai costi dell'energia, non si tratta infatti più di una trasformazione rinviabile. Di pari passo, gli investimenti che vanno in questa direzione suscitano maggiore interesse: il 79% dei risparmiatori conosce gli investimenti sostenibili e il 22% (contro il 18% del 2021) ha sottoscritto prodotti Sri. A confermare queste tendenze è la ricerca “Risparmiatori italiani e transizione energetica”, realizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile in collaborazione con BVA Doxa. Lo studio, condotto tra maggio e settembre 2022, ha coinvolto 1.400 risparmiatori che hanno investito nell’ultimo anno almeno 1.000 euro (di cui 510 con almeno 20mila euro investiti).

Secondo il sondaggio, realizzato con il sostegno di Bper Banca, Gruppo Bcc Iccrea, Lgim e Sella Sgr, gli eventi dell’ultimo anno (l’aumento dei prezzi dell’energia, lo scoppio della guerra in Ucraina e la caduta del governo) hanno aperto una nuova fase di incertezza. Oltre l’80% dei rispondenti si dichiara molto o abbastanza preoccupato per l’aumento dei costi dell’energia e per l’inflazione. Tra le principali sfide da affrontare viene indicata la crisi energetica (62%), seguita dal carovita (48%) e dal cambiamento climatico (33%).

Negli ultimi mesi, il tema della transizione energetica è stato spesso presente nei media, ma solo 2 risparmiatori su 10 dichiarano di conoscerlo bene, mentre il 55% degli intervistati afferma di avere una conoscenza superficiale in merito e il 22% ne ha solo sentito parlare.

Entrando nel dettaglio, la transizione energetica viene vista da oltre la metà dei rispondenti (51%) come una trasformazione necessaria, i cui vantaggi e opportunità nel medio-lungo termine supereranno di gran lunga i costi nel breve termine. Il 35% dei risparmiatori associa poi al processo di transizione la possibilità di raggiungere l’autosufficienza energetica e un risparmio sulle bollette.

Inoltre, circa l’80% del campione concorda sul fatto che la transizione energetica potrà offrire opportunità di investimento e di lavoro, con la creazione di nuove competenze, anche se il 70% è convinto che gli effetti positivi della transizione energetica si vedranno solo in futuro.

Tra gli ambiti di intervento prioritari per la transizione energetica i risparmiatori citano soprattutto l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (fondamentale per il 55% dei rispondenti) e lo sviluppo delle tecnologie collegate sia a queste ultime sia all’efficientamento energetico (rilevanti per 4 rispondenti su 10).

Oltre il 60% degli intervistati ritiene che i recenti eventi stiano mettendo maggiormente in luce gli investimenti sostenibili. Nel 2022 raggiunge l’87% (contro l’82% del 2021) la quota di risparmiatori che giudicano molto o abbastanza rilevante il ruolo dei temi Esg nelle scelte di investimento. In particolare, il 77% (contro il 72% del 2021) degli intervistati reputa importanti i rischi legati al cambiamento climatico.

Cresce la quota di chi ha sottoscritto prodotti Sri, che passa dal 18% del 2021 al 22% del 2022. Probabilmente tale aumento si deve anche a una maggiore proattività degli operatori finanziari: il 47% di chi conosce i prodotti Sri ha ricevuto una proposta di sottoscrizione (+6% rispetto al 2021) e il 53% ha ricevuto più informazioni sugli investimenti sostenibili da parte della propria banca, assicurazione o consulente finanziario (+7% rispetto allo scorso anno). La maggior parte degli intervistati, inoltre, rileva un aumento della competenza in materia di prodotti SRI tra gli operatori finanziari.

Il 79% dei risparmiatori conosce o, quantomeno, ha sentito parlare di investimenti sostenibili, in linea con l’anno scorso.

Sale anche la percentuale di chi dichiara di affidarsi al supporto di un consulente, che passa dal 71% del 2021 al 76%. Il dato cresce all’83% tra chi ha almeno 20.000 euro investiti.

“Per noi la transizione ecologica è un processo di cambiamento positivo verso una drastica riduzione delle emissioni, una riduzione delle disuguaglianze e un rinnovato ruolo proattivo dei risparmiatori e degli investitori responsabili. Occorrono tempi certi, obiettivi chiari e una roadmap che sposti crescenti volumi di finanza sostenibile verso progetti e interventi concreti per affrontare l’emergenza climatica, economica e sociale”, sottolinea Francesco Bicciato, direttore generale del Forum per la Finanza Sostenibile.

Luigi Conte, presidente di Anasf ha aggiunto: “Abbiamo aderito al Forum per la Finanza Sostenibile dal 2011 e fin da allora proponiamo eventi info-formativi per accrescere conoscenze e competenze di consulenti finanziari e cittadini, con l’intento di sostenere la transizione del risparmio gestito verso investimenti sostenibili. A tale scopo l’associazione si interfaccia costantemente con i decisori politici al fine di favorire l’introduzione di agevolazioni ed esenzioni di natura fiscale e l’attuazione di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione che incentivino le scelte degli investitori nell’ ambito Esg”.