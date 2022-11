Mps: possibile anticipo dei target di piano

Mps ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un utile di 565 milioni di euro, supportato da un risultato ante imposte di 150 milioni di euro e un positivo impatto delle tasse per 415 milioni di euro.

"Ad agosto abbiamo detto che stavamo lavorando sull'implementazione del Piano. Oggi posso dire che abbiamo raggiunto le principali milestone", ha dichiarato Luigi Lovaglio, in apertura della conference call per la presentazione dei risultati dei primi nove mesi dell'anno agli gli analisti finanziari, come riporta Teleborsa.

"L’aumento di capitale è stato concluso con successo, pur in un mercato volatile, grazie alla fiducia accordata dai nostri investitori e rappresenta uno dei pilastri del Piano Strategico 2022-26", in quanto ha permesso di rafforzare significativamente i coefficienti patrimoniali, con un CET 1 ratio e un Tier 1 ratio pro forma post aumento di capitale pari al 15,7% (14,7% fully loaded) e un Total Capital Ratio pari al 19,5%.

Al 30 settembre 2022 il gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 2.248 mln di euro, in lieve calo (-0,5%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente a causa della diminuzione degli altri ricavi della gestione finanziaria, che nei primi nove mesi del 2022 scontano minori utili derivanti dalla cessione dei titoli, un minore risultato della negoziazione e un minor contributo generato dalle partecipazioni assicurative nelle società collegate AXA. Si assiste, invece, ad una crescita anno su anno del margine di intermediazione primario grazie al miglioramento del margine di interesse che ha più che compensato la riduzione delle commissioni nette legata principalmente alla volatilità dei mercati.

Il margine di interesse al 30 settembre 2022 è risultato pari a 1.040 mln di euro, in decisa crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 (+15,7%), guidata prevalentemente dal maggior contributo del comparto commerciale, grazie ai maggiori interessi attivi sugli impieghi generati dalla crescita dei tassi e al minor costo della raccolta legato sostanzialmente alla riduzione dei volumi e dal minor costo della raccolta di mercato che ha beneficiato anche della scadenza di alcuni titoli.

"Possiamo adesso iniziare una nuova epoca della banca, avendo già contabilizzato 925 milioni di costi di ristrutturazione ed ottenendo risparmi per circa 300 milioni di euro", ha detto Lovaglio, facendo riferimento alle 4.000 uscite programmate, di cui il 25% relative al personale amministrativo presente in sede.

L’ad ha poi spiegato che compatibilmente con la previsione di crescita dei tassi di interesse, ci si attende una margine da interesse più alto nel 2022 e 2023 rispetto al biennio immediatamente seguente (2024 e 2025).

"Siamo in linea con l'implementazione del piano e ci stiamo muovendo rapidamente verso nostro obiettivo di uno Stato patrimoniale solido", ha concluso Lovaglio. "Prevediamo di raggiungere in anticipo i target del piano, facendo forza anche su un marchio solido".