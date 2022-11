Unipol: raccolta diretta assicurativa verso i 10 miliardi

Numeri in crescita in tutte le aree di business per il gruppo Unipol. La compagnia ha approvato i conti dei nove mesi che si sono chiusi con un risultato netto consolidato di 854 milioni, in aumento del 5% e una raccolta diretta assicurativa a 9,8 miliardi (+4%).

La raccolta diretta nel comparto danni, al 30 settembre 2022, è pari a 5.851 milioni di euro e ha registrato una significativa crescita (+5,6%) rispetto ai 5.539 milioni di euro raggiunti al 30 settembre 2021, con andamenti positivi in tutti gli Ecosistemi in cui è presente il Gruppo:

- Mobility: 3,1 miliardi di euro (+2,0%)

- Welfare: 1,1 miliardi di euro (+14,2%)

- Property: 1,6 miliardi di euro (+7,2%)

A tale ammontare contribuiscono in particolare la compagnia UnipolSai, che registra premi danni per 4.781 milioni di euro (+2,6%), UniSalute che ha raggiunto premi superiori ai 400 milioni di euro (+12,2%) e Linear con una raccolta di 145 milioni di euro (+5,2%).

Forte crescita del canale bancassicurazione in cui opera Arca Assicurazioni (180 milioni di euro; +38,1%).

Nel comparto vita, il Gruppo ha realizzato una raccolta diretta pari a 3.982 milioni di euro, in aumento dell’1,7% rispetto ai 3.915 milioni di euro registrati nei primi nove mesi dell’esercizio 2021.

Il mix della raccolta resta orientato principalmente verso prodotti multiramo, coerentemente con una strategia volta alla riduzione dell’assorbimento di capitale e del tasso minimo garantito, che passa dallo 0,99% del 31 dicembre 2021 allo 0,94% del 30 settembre 2022; tasso pari a zero per circa il 46% delle riserve al 30 settembre 2022.

In questo contesto, UnipolSai ha realizzato una raccolta diretta pari a 2.505 milioni di euro (+26,8% sul corrispondente periodo del 2021), avendo beneficiato della contabilizzazione nel terzo trimestre di nuovi mandati di gestione di fondi pensione.

Il risultato ante imposte del settore vita è pari a 189 milioni di euro rispetto ai 160 milioni di euro realizzati nei primi nove mesi dell’esercizio 2021 (153 milioni di euro era stato invece il risultato normalizzato). La crescita è legata al miglioramento della marginalità, sia tecnica, che finanziaria, favorita dal contesto di tassi di interesse attuali e prospettici in crescita.