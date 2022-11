Crack FTX, i depositi Tfx Eu Ltd. di Cipro sono coperti dal Fondo di indennizzo ma i danneggiati devono attivarsi. Ecco come

Nell’ambito del crack della Ftx (vedi articolo di Investiremag di venerdì), che tanti danni sta provocando non solo ai malcapitati investitori ma anche a livello sistemico del mondo crypto, c'è una categoria di investitori che può in tutto o in parte vedersi indennizzate le perdite. Si tratta dei clienti della società Tfx Eu Ltd. di Cipro. Due mesi fa, infatti, Tfx aveva acquisito la licenza 273/15 della K - Dna Financial Services Ltd., autorizzata il 23 aprile 2015 dalla CySec, autorità di vigilanza di quel paese. Il dominio web autorizzato è ftx.com/eu.



Aver sottoscritto il contratto con Tfx Eu Ltd. pone i clienti in una posizione di enorme vantaggio rispetto agli altri. I loro contratti ricadono infatti nell’ambito copertura del Fondo di Indennizzo cipriota con un massimale di intervento (considerando depositi e attivi) di 20.000 euro per ciascun intestatario. L’importo è il minimo previsto dalla Direttiva Ue 97/9/CE applicata dal 1997, mai rivisto al rialzo nonostante sia divenuto insufficiente, ancora di più con la finanziarizzazione di massa intervenuta con l’avvento di internet.



L’ottima notizia che siamo in grado di fornire è accompagnata da un avviso di altro tenore. Quando sarà il momento di attivare il Fondo di indennizzo, la CySec emanerà un apposito comunicato, ma poi il cliente dovrà sbrigarsela da solo. La procedura non è purtroppo analoga a quella dei corrispondenti Fondi di altri paesi, i quali prendono l'iniziativa e guidano passo dopo passo gli interessati. Lo possiamo affermare per le nostre precedenti esperienze a Cipro come quella recente con Afx Capital.



Sempre a proposito del Fondo di indennizzo cipriota, non ha senso prendere contatti adesso. Il Fondo può intervenire soltanto dopo la dichiarazione di insolvenza dell’intermediario. Pertanto occorrerà attendere il decorso dell’iter amministrativo, dopodiché la CySec comunicherà l’avvio della procedura di intervento del Fondo. Solo allora sarà possibile presentare le istanze.

Attualmente è invece importante raccogliere la documentazione comprovante il proprio credito nei riguardi di Ftx Eu Ltd., ad iniziare dal contratto, dagli estratti conto e soprattutto dalle prove dei versamenti effettuati quali sono le ricevute dei bonifici, le conferme delle transazioni delle carte, dei wallet (portafogli virtuali) ecc.

Riguardo la documentazione presente nella propria area personale Ftx.com/eu è preferibile raccoglierla al più presto e salvarla, perché non è detto che resti disponibile a lungo.



Ftx Eu Ltd. ha visto la propria attività sospesa dalla CySec venerdì 11. Tra l’altro, il Fondo si avvia ad un esborso non da poco. Chissà non sia la volta giusta per comprendere come non possano andare avanti come fanno da un decennio ed oltre. Già qualcosa si era mosso dopo le mille proteste che hanno portato l’Esma, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, a bacchettare la CySec.